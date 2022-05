Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Monaco 2022

Hon hon hon! Tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco!

Tijd om de winnaar van de Grand Prix van Monaco te bepalen. Dat gebeurt immers meestal op de zaterdag in het Prinsdom. Toch kijken we morgen natuurlijk allemaal weer de race. Je weet immers maar nooit. Zeker dit weekend niet, nu er wellicht heel misschien een bakje regen gaat vallen. In dat geval kan er opeens van alles gebeuren. Vraag dat maar aan Olivier Panis…en Jos Verstappen, die een plekje voor de Fransman startte.

De verwachting na de vrije trainingen is dat Red Bull en Ferrari het weer uit gaan vechten voor de pole. Ondergetekende had verwacht dat Mercedes er dichterbij zou zitten. Maar waar de Merrie dit weekend inderdaad geen last lijkt te hebben van porpoising, stuitert ‘ie alsnog alle kanten op. Mercedes ‘moet’ de auto kennelijk heel strak afgeveerd runnen. Dus hobbelt de W13 nu om meer triviale redenen de baan over. Russell en Hamilton werden daar gisteren een beetje simpel van.

Q1

Iedereen zoekt meteen de baan op, alleen Sainz blijft nog even in de pit hangen. Magnussen is de eerste die een tijd neerzet. Het is een beetje voor het gevoel en voor de vorm. De verwachting is immers dat de tijden gedurende de sessie bij wijze van spreke per seconde wijzer sneller worden.

Dat blijkt wel uit de tijdlijst. De Red Bulls en Sainz zijn bovenaan te vinden, maar af en toe duiken plots ook Magnussen en Alonso ergens op waar je ze niet per se verwacht. Leclerc zit korstondig een beetje te harken. Hij rijdt net een beetje ‘uit sequentie’ met de meeste andere coureurs, waardoor hij teveel op moet letten of er niet iemand op een snelle ronde voorbij komt. Uiteindelijk neemt de Monegask echter even zijn tijd en gaat hij ‘gewoon’ naar P1.

Dan maken we ons eigenlijk op voor de cruciale laatste fase van de kwalificatie, maar zorgt Tsunoda voor opschudding. De Japanner rijdt een beetje schade bij de chicane na uitkomen tunnel. Het zorgt voor een rode vlag, met nog 2:25 minuten op de klok. Net genoeg tijd dus voor de coureurs om een outlap te doen en er nog een snel rondje uit te persen.

Dat laatste rondje moet ‘m dan worden voor Ricciardo, Ocon, Latifi, Tsunoda en Zhou. Zij staan momenteel namelijk in de bekende gevarenzone. Vaak gaat zoiets niet lukken, maar dit keer verandert er daadwerkelijk nog het nodige. Ricciardo, Ocon en -jawel- Tsunoda toveren namelijk nog een konijn uit de hoge hoed. Hierdoor vallen Albon, Gasly en Stroll terug in de laatste 5. Zij zijn daarmee dus ook uitgeschakeld voor Q2. Zowel Gasly, Stroll als Zhou blijken dat over de radio vrij merde te vinden. In de herhaling zien we nog dat Gasly simpelweg niet op tijd over de meet kwam voor een rondje. Zonde.

De afvallers: Albon – Gasly – Stroll – Latifi – Zhou

Q2

Onze grootverdienende held Max trapt ‘m af voor Q2, hij staat namelijk als eerste bij het stoplicht. De coureurs geven elkaar nu nog respectvol de ruimte. Max zet de banker neer, maar Sainz en Perez zijn iets sneller. De Mexicaan zit er goed bij dit weekend, dat moet gezegd worden. Ook Leclercs eerste poging in Q2 is iets beter dan die van Max. Maar goed, het is nu allemaal nog een beetje voor de nop natuurlijk. Voor de eerste vier althans.

Er zit namelijk een behoorlijk gat tussen de eerste vier en de rest. Hamilton pakt P5, maar ziet deze vervolgens uit zijn handen gegrist worden door eerste Alonso en daarna Norris. Op de helft van de sessie lijkt het erop alsof vooral de Hazen en Bottas moeten gaan vrezen voor een exit in Q2. Ook Bottas en Ricciardo staan er nog niet lekker bij.

Charles Leclerc bewijst zichzelf geen dienst door de weegbrug te missen in de pit. Zijn team lost het op door hem even terug te duwen. Het is allemaal niet dramatisch, maar het is ook niet wat je wil. Perez heeft in de tussentijd nogmaals laten zien dat hij misschien wel de snellere van de twee Red Bulls is dit weekend. Helemaal verrassend is dat niet eens. De Mexicaan was altijd al goed in Monaco en MV1 is hier gewoon wel heel goed zoals overal, maar niet per exceptioneel. Woorden die Max Emilian me in Q3 mogelijk doet inslikken, maar dat zou dan ook niet zo erg zijn.

Ocon en Vettel slepen zichzelf aan het eind nog naar Q3. Tsunoda, Bottas en Ricciardo lukt dat niet, net als de twee Hazen. De Alfa Romeo en de Haas zijn hier niet zo rap als op andere circuits kennelijk. Vettel gooit er een paar woe-woe’s uit op de radio. De Duitser mag dan ook trots zijn op zijn plekje in Q3 in de Aston. Alpine is vast ook in haar nopjes met twee auto’s in de laatste sessie.

De afvallers: Tsunoda – Bottas – Magnussen – Ricciardo – Schumacher

Q3

Leclerc zet de benchmark neer met een 1:11.376. Sainz is twee tienden langzamer en sluit aan op P2. Verstappen kan de rode brigade bij zijn eerste poging niet kraken en pakt P3, maar wordt dan wederom nipt afgetroefd door Perez die dit plekje van hem steelt. De strijd om P5 wordt in eerste instantie gewonnen door Alonso, voor Norris en de twee Mercs.

De Ferrari’s zoeken hierna de pits op, maar interessant genoeg blijft Perez rondcruisen. Denkt de bandenfluisteraar een truc uit zijn mouw te schudden? Verstappen gaat in zijn volgende poging in ieder geval niet voor een geweldige eerste sector. De RB18 danst op de limiet, maar misschien is het net iets teveel. Max verbetert zijn tijd in ieder geval niet. Norris doet dat wel en komt nu zowaar enigszins in de buurt van de top-4. Althans, het staartje daarvan.

Perez is nu toch ‘gewoon’ gestopt voor een set nieuwe banden, terwijl ook Leclerc nog een keer aanzet. Leclerc zet de snelste sector neer in S1, Perez is maar een halve tiende langzamer. Net als vorig jaar, eindigt Q3 echter met een klapper en met Leclerc op pole. Het goede nieuws voor CL16 is, dat hij dit keer niet zelf de muur in rost.

Het is namelijk Perez die in Portier biem gaat. Sainz zit vlak achter de Mexicaan op de baan en toucheert hem. Dat blokkeert de weg en betekent einde sessie. Alonso deelt ook nog in de feestvreugde door vrijwel tegelijkertijd zijn Alpine in de vangrail te zetten bij Mirabeau Haute. Zo komt de sessie abrupt tot een eind. Advantage Leclerc, die als eerste mag praten met ‘Giga’ Giedo van der Garde. Morgen dan maar hopen op een bakje water?

F1 kwalificatie Monaco 2022: De volledige uitslag