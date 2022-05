Hamilton vindt Verstappen niet sterkste tegenstander, hoopt dat Leclerc wint

Lewis Hamilton gooit wat schaduw op zijn grote rivaal van vorig jaar.

Lewis Hamilton en Max Verstappen vochten vorig seizoen nog een episch duel uit om de titel. Het lijkt alweer een tijdje geleden. Dat heeft vast ook te maken met het feit dat dit jaar een ander duel de aandacht opeist, namelijk dat tussen Leclerc en onze held. Hamilton zelf rijdt daarom veelal niet rond in podiumpositie en heeft het bovendien hard te halen tegen nieuwe teammaat Russell.

De Britse veteraan kijkt dus vanaf een afstandje naar de titelstrijd van dit jaar. Althans, je weet het maar nooit natuurlijk, maar ook in Monaco gaan de Mercs voorlopig weer niet kneiterhard. Hoe dan ook vroeg de Corriere della Sera Hamilton dan wie hij denkt en hoopt dat wint, mocht hij dat zelf niet zijn. Schavuit als hij is laat Hamilton daarbij donders genoeg optekenen dat hij hoopt dat niet Verstappen, maar Leclerc de titel wint:

Dus je gaat er vanuit dat we bij Mercedes afgeschreven zijn? Onderschat ons niet hé [lacht]. Ferrari is sterker in de kwalificatie en Red Bull in de race. Maar het verandert met elke race. Ferrari heeft laten zien dat ze weten hoe ze een geweldige auto moeten maken. En dan is Charles heel sterk. Hoe dan ook, ik wil er één ding aan toevoegen: als ik bij de fans zou kunnen zitten, zou ik Charles steunen. Ik ben een Ferrari-fan. Lewis Hamilton, is bij de Italiaanse krant een tifoso

Dat is natuurlijk al erg genoeg voor ons oranje brillen, doch Hamilton was nog niet klaar. De Corriere vraagt hem namelijk ook nog expliciet of Verstappen de beste tegenstander is waar hij ooit tegen geracet heeft. Hamilton antwoord daarop ontkennend en gooit Max op de grote hoop:

Hij is niet per se de sterkste tegenstander, maar een van de vele goede tegenstanders die ik heb meegemaakt. Vanaf Fernando Alonso had iedereen geweldige kwaliteiten. Lewis Hamilton, heeft geweldig genoten van zijn strijd met Max

