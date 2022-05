BREEK: Max Verstappen tegen salarisplafond in F1

Max Verstappen blijkt tegen een salarisplafond in de F1 te zijn. Verrassend wel.

Als bona fide F1 crack verdient Max Verstappen jaarlijks een pretty penny. Onze 24-jarige held toucheert na het tekenen van zijn nieuwe deal tot en met 2028 naar verluidt zo’n 50 miljoen Euro per jaar. Dat zijn Schumacheresque bedragen waar verder alleen Hamilton bij in de buurt komt.

Een van de redenen voor Max’ lange deal zou het aanstormende salarisplafond in de F1 zijn, zo werd destijds gespeculeerd. Mocht de FIA besluiten een dergelijk plafond daadwerkelijk door te voeren, zou Max met een reeds bestaande getekende deal in ieder geval nog een paar jaartjes gebeiteld zitten, alvorens over te moeten gaan op water en brood. Het was echter alweer even stil geworden rondom dit salarisplafond. De discussies rondom het budgetcap en het al dan niet verhogen daarvan eisen alle aandacht op.

Maar sinds de vorige race in Barcelona, staat het salarisplafond weer op de agenda. Nieuwe FIA-honcho Mohammed Ben Sulayem is kennelijk voorstander. Max Verstappen en de zijnen, zijn dat niet. Voorstel zou nu zijn om alle teams een maximum van 30 miljoen aan twee coureurs uit te laten geven. Voor de meeste teams zou dat de kosten dekken. Maar voor grootverdieners als Max en Lewis, zou het natuurlijk funest zijn.

Max’ manager Raymond Vermeulen trekt in de Telegraaf dan ook van leer tegen het voorstel. Volgens hem is het een heel slecht idee dat sponsors en dergelijke gaat kosten. Tevens is het niet eerlijk, aldus Raymond. Bij de Grand Prix van Zandvoort bijvoorbeeld trekt Max bijna alle fans naar de baan toe. Hij is überhaupt de reden dat die race er is. Veel mensen verdienen daar een dikke boterham aan, onder andere de FOM en via hen de teams. Waarom zou de coureur daar maar beperkt vruchten van mogen plukken?

Het is een beetje zoals in de NBA, waar een dergelijk salarisplafond er wel is. Sterren als Lebron James verdienen daar grofweg 40, 50 miljoen Dollar per jaar op een max contract. Feitelijk zijn ze echter zwaar onderbetaald. De eigenaars van de teams houden namelijk veelal zoveel over dat ze slapend slapend miljardair worden.

Een kwestie met meerdere invalshoeken dus. Hoeveel wil jij verdienen? Laat het weten, in de comments!