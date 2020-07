Vraag naar Alfa Romeo bloedverziekend groot

Iets wat je helaas niet elke dag hoort over Alfa Romeo.

Alfa Romeo is een merk dat wij petrolheads een warm cuore toedragen. Het zijn over het algemeen auto’s met een ‘sportieve’ inborst. Prettige rij-ijzers die als het meezit ook nog eens beschikken over een fraai Italiaans koetswerk. Je kan best een goede case maken dat Alfa Romeo de uitvinder is van de compacte sport sedan. Doch het voordeel van deze vroege start hebben de Italianen inmiddels al lang uit handen gegeven. Tenminste, wel als je kijkt naar saaie, harde cijfers als verkoopaantallen en winst. De Duitsers doen dat toch een stukje beter.

Het Giorgio platform moest de wende brengen voor Alfa Romeo. Het was het paradepaardje van wijlen Sergio Marchionne. Deze Canadese Italiaan probeerde het FCA concern vooral in de lucht te houden door middel van badge engineering. Het absolute kroonjuweel was waarschijnlijk toch wel de Lancia Voyager, een Italiaan in hart en nieren. Net als bij de FIAT Freemont was er niet eens meer de moeite gedaan de originele modelnaam te wijzigen.

Sergio wist waarschijnlijk ook wel dat die auto’s geen glorieuze toekomst hadden. Maar ze hielpen om de merken onder de paraplu om korte termijn en voor zo min mogelijk pegels iets wat lijkt op een ‘modelgamma’ aan te kunnen bieden. Ondertussen trok Ome Serge flink de knip om Alfa Romeo weer echt een trots merk te maken. Het resultaat, op basis dus van het Giorgio platform, kwam er in de vorm van de Giulia en de Stelvio. Twee fabeltastische auto’s die iedereen zou moeten kopen.

Probleem is alleen dat veel te weinig mensen dat ook daadwerkelijk doen. We houden dus vast ons hart vast voor wat er gebeurt met Alfa Romeo als er een (EV?) opvolger moet komen voor deze auto’s. Wat dat betreft is het een opsteker dat een groepje rijke diehards nog wel degelijk warmlopen voor het merk Alfa Romeo. Dat blijkt uit een bericht van AutoRai. Voor de peperdure Alfa Romeo Giulia GTA hebben zich namelijk naar verluidt al ‘een paar duizend’ mensen gemeld. Dit terwijl Alfa Romeo er eigenlijk maar 500 wil(de?) maken.

Wij raden Alfa Romeo aan er naar goed Italiaans gebruik stiekem gewoon wat meer te maken. De liefhebbers vinden dat vast niet erg. De speculanten waarschijnlijk wel, maar ach, dan moeten ze maar niet zo speculeren. Even wat geld in die oorlogskist gooien, dat kan men wel gebruiken voor de toekomst in Milaan.

Dank Bryce voor de tip!