GP van Oostenrijk 2020: tijden en wat je moet weten

Nog nooit heeft de aanloopperiode naar een Formule 1-race zo lang geduurd. Na de eerste helft van 2020 is het eindelijk tijd voor de GP Oostenrijk. Het de GP van Oostenrijk is voor het eerst de seizoensopener.

Hoe ziet de agenda eruit voor de GP van Oostenrijk 2020?

Vrijdag 3 juli

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:30 | Tweede vrije training

Zaterdag 4 juli

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

Zondag 5 juli

15:10 – 17:10 | Race

Waar kan ik de F1 GP van Oostenrijk 2020 kijken?

Online zijn er meerdere mogelijkheden. Je kan via vele streams op het wereldwijde web de races volgens. In veel gevallen is een VPN erg handig, dat kan met NordVPN. Dan kun je de race wat veiliger volgen. Meer opties komen we in de tekst nog even op terug. Uiteraard zal Autoblog een verslag uitbrengen van de kwalificatie en de race.

GP Oostenrijk

Nog nooit hebben we zo uitgekeken naar de GP van Oostenrijk. Het is een relatief kort baantje met een lengte van 4,326 kilometer. Er worden 71 ronden gereden, wat het extra leuk maakt als je aanwezig bent, want je ziet je favoriete coureur 71 keer voorbij komen. De totale raceafstand is 307,020 kilometer.

Officieel heet deze race de ‘Rolex Grosser Preis van Österreich. De GP Van Oosterijk wordt al sinds 1963 verreden. De eerste paar jaren werd et gereden op Fliegerhorst Hinterstoisser (wat een mooi taaltje is dat Duits toch). De meeste races telden overigens NIET mee voor het wereldkampioenschap. Alleen de GP van Oostenrijk in 1964 telde mee. Deze werd gewonnen door Lorenzo Bandini in zijn Ferrari.

In 1969 verhuisde de GP van Oostenrijk naar de Österreichring. Die race telde nog mee voor het kampioenschap. Dat gebeurde pas vanaf 1970. De GP van Oostenrijk werd elk jaar gehouden tot en met 1987. Daarna verdween de GP 10 jaar van de kalender om in 1997 weer terug te keren . Van lange duur was dat niet, want in 2003 was de laatste race op de A1 Ring.

In 2014 keerde de GP van Oostenrijk weer terug. Sindsdien is Mercedes is hier verreweg superieur, op de laatste twee races. Die werden gewonnen door Max Verstappen.

Wat is er bijzonder de GP van Oostenrijk?

In principe niet heel erg veel. Het is een vrij eenvoudige baan. Dankzij het hoogteverschil, de wind en de verrassend hoge temperaturen in de zomer hebben de engineers nog weleens de grootste moeite om een goede afstelling te vinden. Dit jaar is het om meerdere reden bijzonder. Het is de eerste race van het jaar vanwege corona-perikelen. De race zal zonder toeschouwers worden verreden. Ondanks dat Hamilton het ongetwijfeld anders zal ervaren (“CROWDS AMAZING!”), valt dat gemis wel mee. Voor ons Nederlanders is het in dit geval wel jammer, want de GP van Oostenrijk is goed voor duizenden Oranje fans! Dermate veel, dat de oranjefans zelfs zichtbaar zijn op de persplaten van Mercedes…

Hoe zag het podium van de Grand Prix van Oostenrijk eruit in 2019?

Verstappen LeClerc Bottas

Uitzinnige vreugde bij een breedgrijnzende Charles Leclerc

Wie reed er in 2019 de snelste ronde tijdens de GP van Oostenrijk

Niemand minder dan Max Verstappen, met een tijd van 1:07.475 tijdens de 60e ronde

Wie pakte in 2019 pole position bij de GP van Oosterijk?

Charles Leclerc met een tijd van 1:03.003, tevens het kwalificatie record aller tijden.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Oostenrijk 2020?

De afgelopen twee races heeft Verstappen gewonnen. De Mercedessen gaven niet heel erg thuis de laatste twee keer. Vorig jaar vanwege de hitte en het jaar daarvoor vanwege een strategische fout en technisch malheur. Normaal gesproken zou je zeggen: Verstappen pakt gewoon pole en winst. Zeker aangezien zijn auto voorzien is van nieuwe updates en een motorupgrade krijgt, nog voor dat er een race is gereden met de ‘oude’ Honda motor.

Maar laat je niet in de luren leggen. De wens is ook de vader van de gedachte. De top 3 zal vooraan staan en Mercedes is nog altijd het te kloppen team. De vorige keren was de GP van Oostenrijk de 9e race van het seizoen, waarbij Hamilton al dermate veel had gewonnen waardoor Hamilton zijn Mercedes in de spaarstand kon zetten. Dus er is een grote kans op een podiumplaats en we hopen op winst, maar waarschijnlijk laat Mercedes zien dat ze het sterkst zijn.

Waar kan ik de GP van Oostenrijk 2020 volgen?

Er zijn diverse manieren om de race te volgen. We nemen de opties even met je door:

RTL Deutschland en ORF

Je kunt net als @jaapiyo (soms) en @michaelras opteren om de race in het Duits te volgen. Dit seizoen zal RTL Deutschland nog alle races uitzenden. Het voordeel is dat je RTL gratis kunt bekijken. Het nadeel is dat ze geregeld reclames uitzenden tijdens de race. Dat is op zich niet het probleem, maar wel dat het bijna alleen maar bierreclames zijn, wat aanstekelijk kan werken waardoor je aan het einde van de middag kacheltje lam op de bank een feestje zit te vieren. Andere optie: ORF, ofwel de Österreichischer Rundfunk met onder andere Alexander Wurz.

Ziggo

Een andere goede mogelijkheid is Ziggo. Die hebben ruime voor- en nabeschouwingen om je alvast in de ‘mood’ te brengen. Met name de meningen van Jules Duurder en Jürgen Raymann zijn puik. Het commentaar wordt voorzien van twee heren. De eerste Olav Mol: hij is enthousiast, heeft veel kennis, is opgetogen, grappig en weet de juiste snaar te raken. De andere man is Jack Plooij. Ziggo kun je zien via het open kanaal en anders kun je voor 3,99 per race kijken. Via AppleTV en Google ChromeCast kun je deze streamen op je televisie.

F1TV

De derde oplossing is om de F1TV app te downloaden. Daarvoor moet je wel een abonnement nemen a 60 euro per jaar. Soms zijn er wat aanbiedingen. Het is eigenlijk verplichte kost voor de F1-liefhebber. Met deze app hoef je niets te missen. Je kan kiezen welk commentaar je wilt horen.

F1 streams en VPN

De laatste oplossing is om het grote boze internet op te gaan. Er zijn diverse sites die streams aanbieden. Dat gaat van heel erg redelijk tot zeer matig. Ook kan een VPN handig zijn.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Oostenrijk 2020?

Het is de hele week al erg warm én aan het regenen. Vrijdag is er alsnog kans op veel regen, maar de temperatuur is dan al gezakt naar een graaf of 17. Zaterdag is het enigszins bewolkt en is het 21 graden. Er staat nauwelijks wind. Zondag is het een stukje warmer, zo’n 24 graden. Er is nauwelijks wind en er wordt geen neerslag verwacht.

Voorspelling GP van Oostenrijk 2020 van de redactie:

Elke race gaan de prominenten van Autoblog een voorspelling doen voor de race. Met de kennis van deze voorspellingen hebben veel mensen succesvol kunnen gokken om zo hun hypotheek sneller af te kunnen lossen. Daarom is het zaak om goed op te letten.

Verstappen Hamilton Albon

De uitslag van de GP Oostenrijk is nu al zo klaar als een klontje: Max wint. Er wordt ook iemand tweede, maar jeetje boeit dat echt nog? En we hadden het al zo veel over de verschillende transfers gehad, dat ik serieus moest opzoeken of Vettel nog voor Ferrari rijdt. Blijkt wel zo te zijn, maar het helpt hem dit jaar niet. Hamilton wordt twee en een indrukwekkende Albon wordt drie. @Wouter, professor in de hogere driftkunde

Hamilton Bottas Verstappen

Zoveel drama op de achtergrond tijdens deze eerste race dat er in ieder geval genoeg te vissen is voor de pitreporters. Dat wordt met kromme tenen met vingers in je oren hardop LALALALALA zingend hopen dat je niet meekrijgt hoe het beste wat NL te bieden heeft aan verslaggeving zijn mening over de wereldpolitiek gaat geven… Maar terug naar de race. De man in de regenjas die ik voor al mijn weddenschappen consulteer zegt dat Red Bull nooit echt lekker van start gaat aan het begin van een seizoen.



Dus de voorspelling van Wouter is absolute onzin. Het wordt gewoon Hamilton voor Bottas en Verstappen mag nummer drie worden. Omdat Vettel Leclerc eraf ramt. Gewoon omdat Seb er zin in heeft om weer een keer op de voorpagina te staan van een Italiaans krantje. En hij heeft natuurlijk niets te verliezen. Hij zou hem zomaar ook kunnen winnen trouwens. Het is tenslotte 2020 en alles kan dit jaar. @michaelras, houdt het kort dit keer

Verstappen Bottas Perez