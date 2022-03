Schumacher niet aan de start van GP Saudi-Arabië

De Duitse coureur Mick Schumacher zal niet aan de start van de race verschijnen.

Bij Haas hebben ze bijna alle emoties gehad de afgelopen maanden. Van saaie depressie (P20!) tot ongemeen spannende tijden met een Russische sponsor en een intens slechte Russische coureur. Dan is er plotseling een supersnelle auto in 2022 en ten slotte een uiterst sterke nieuwe oude coureur in de vorm van Kevin Magnussen.

Daar kwam gisteren nog een moment bij toen Mick Schumacher de muur raakte met de Haas VF-41. Het was een crash die er wellicht erger uitzag, dan dat deze was. Sinds de crash van Romain Grosjean tijdens de GP van Sakhir (ook al een Haas) moeten auto’s nog meer bots-energie absorberen en dus nog meer ‘uit elkaar vallen’. Maar toch was het een hele heftige klapper.

Schumacher niet aan de start

Desalniettemin was het even billen knijpen, want Mick bleef een tijdje zitten in zijn stoeltje. Gelukkig was hij bij kennis. Om elke vorm van risico te voorkomen, werd hij met de grootst mogelijke zorg en voorzichtigheid uit de auto gehaald. Vervolgens is hij naar het ziekenhuis gebracht voor allerlei diverse controles en checks.

Gisteravond laat Mick weten dat alles goed met hem gaat. Op Twitter geeft hij aan dat ondanks de crash de auto geweldig aanvoelde en hij ernaar uit ziet om weer te racen. Dat zal niet morgen zijn. Gisteravond bevestigde Haas F1 namelijk dat Schumacher niet aan de start zal verschijnen.

Impact

De reden mag duidelijk zijn. De impact was dermate heftig dat een dag later meteen gaan racen niet verstandig is. Mick zal niet vervangen worden. Er is namelijk niemand die zich heeft gekwalificeerd. Over kwalificeren gesproken, Mick Schumacher reed een tijd die goed genoeg was om zich te kwalificeren.

Overigens is het niet alleen zijn fysieke conditie die het onmogelijk maakt om te racen. De auto opbouwen zou een hels karwei zijn geweest. Bij Haas F1 mag Kevin Magnussen de eer redden voor Haas. Hij start vanaf de tiende positie.

