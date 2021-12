Nee toch? Is de Grand Prix van Saudi-Arabië in gevaar?

Covid op de paddock en bouwvakkers op de baan. Zou de Grand Prix van Saudi-Arabië dan écht in gevaar zijn?

Het is een rare tijd waarin we leven, dat hoef ik niemand uit te leggen. Covid-19 grijpt nog altijd hard om zich heen en zorgt in verschillende landen voor nieuwe, beperkende maatregelen. Kijk maar naar ons eigen Kikkerlandje, daar lijkt het ook bijna weer op april 2020.

Zo mag er geen publiek zijn bij sportwedstrijden en mag je als amateursporter alleen trainen tussen 5 uur in de ochtend en 17 uur ’s middags. Een belachelijke schijnmaatregel natuurlijk, maar we hebben het ermee te doen. Maar helaas is het niet alleen in Nederland kommer en kwel, Covid houdt zich niet aan grenzen.

Corona op de paddock

Vandaag kwam namelijk naar buiten dat een van de kopstukken op de paddock besmet is met corona. Jost Capito, de teambaas en CEO van Williams kreeg een positieve testuitslag. Gelukkig voor hem -en de rest van het F1-circus- gebeurde dat in Engeland en was hij nog niet in Saudi-Arabië. Dan zouden we de poppen goed aan het dansen hebben gehad.

Maar buiten Covid, zijn er ter plaatse nog meer redenen om ons zorgen te maken over het doorgaan van de Grand Prix van Saudi-Arabië. Volgens Louis Dekker, dat is zeg maar de Olav Mol van de NOS, is het circuit namelijk nog het best te vergelijken met een enorme bouwput.

‘Overal rijden nog graafmachines en kiepwagens’

Louis zegt op de site van de NOS het volgende:

“Ik was woensdag op het circuit en dan kun je je bijna niet voorstellen dat ze het gaan redden. Werkelijk overal zijn ze nog aan het bouwen, lassen, graven en bulldozeren. Het is erg kaal en oogt bij daglicht onaf. Gezellig is anders. De omgeving van het circuit is een ongekende bouwput.”

Klinkt niet heel hoopgevend voor de raceliefhebbers in Saudi-Arabië. Covid én graafmachines op het rechte stuk. Maar goed, er staat zo veel op het spel, het zal toch niet echt zo zijn dat de GP in gevaar is?

Voor Max zou het een zegen zijn

Onze Nederlandse held Max Verstappen zou het waarschijnlijk helemaal niet zo erg vinden als de Grand Prix van Saudi-Arabië niet door zou gaan. Hij leidt namelijk met 8 punten in de stand om het wereldkampioenschap. Mocht hij die voorsprong met nog 1 wedstrijd te gaan nog steeds hebben, dan ziet het er ineens allemaal wel heel goed uit.

Maar aan de andere kant, Verstappen wil wél eerlijk winnen en is wars van iedere vorm van vals spelen. In tegenstelling tot sommige concurrenten, maar dit geheel terzijde. Nee hoor, laat voor hem die race maar doorgaan, liever eerlijk verliezen, dan discutabel winnen.

En zo hoort het. Laten we hopen dat de Grand Prix van Saudi-Arabië dus niet echt in gevaar is, gewoon doorgaat en dat Hamilton zichzelf in de eerste ronde elimineert. Dat zou pas mooi zijn!

Kampioenuh!!!

Fotocredit: Louis Dekker van de NOS