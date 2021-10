Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Turkije 2021

Wie bakt de beste baklava, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije?

Eigenlijk zou dit weekend de Grand Prix van Japan verreden worden. Doch in tegenstelling tot de Olympische Spelen van 2020, mocht dit sportevenement dit jaar geen doorgang vinden in het land van de reizende zon. Dat is jammer, want het door Hans Hugenholtz getekende circuit van Suzuka is altijd prettig om naar te kijken.

Het goede nieuws is echter dat de vervanger voor de Grand Prix van Japan de Grand Prix van Turkije is geworden. Zo mogelijk is dat misschien nog wel een gavere baan om op te racen. En dat terwijl het gewoon een ontwerp is van Hermann Tilke, die normaal alleen tekent voor saaie circuits. Every dog has its day…

Maar welke dog heeft vandaag zijn dag in de kwalificatie? Gisteren in de vrije trainingen leek Mercedes het voordeel te hebben. Verstappen kwam er eigenlijk niet aan te pas. Red Bull had met minder grip gerekend dan het opgeruwde asfalt te bieden heeft, zo luidde het in kamp rode stier. Vanochtend in het natte ging het al een stuk beter voor PER en VER. Kunnen de stieren ook in de kwalificatie goed uit de bus komen, of is Max’ enige hoop op het verslaan van Mercedes dit weekend de gridstraf voor Hamilton?

Q1

Net als VT3 gaat de eerste kwalificatiesessie los in vochtige omstandigheden. Het is al wel iets minder nat dan in die vrije training, dus de slicks komen uit de bandenwarmers. Ondanks die verwarming hebben de coureurs moeite de auto’s in het juiste spoor te houden. Hamilton gaat over de track limits in de eerste bocht en Sainz spint.

Ook Tsunoda en Mazepin gaan even later in de rondte en onderstrepen daarmee dat het tricky is op de baan. Tien minuten geleden was de verwachting dat er nog een extra buitje zou vallen. In dat geval zouden de eerste rondes extra belangrijk zijn. Maar de regen wil maar niet uit de wolken vallen. En dus hebben we weer een situatie dat de laatste rondjes in de sessie normaal gesproken de snelste zullen zijn.

Verstappen lijkt desalniettemin al goed te zitten. Hij heeft de snelste tijd op de klokken staan. Met luttele secondes te gaan wordt zijn tijd echter afgepakt, waarmee Max opeen tiende staat. Wordt het dan nog even bibberen voor Max? Dat valt mee, want MV33 zit nog in een snel rondje dat hem terugbrengt naar P2, op zeven duizendsten van Hamilton.

Wie zijn er dan wel de bok? Wel, vier usual suspects in de vorm van Latifi, Giovinazzi, Raikkonen en Mazepin. Doch de vijfde afvaller heet niet Russell of Schumacher, maar luistert naar de naam Daniel Ricciardo. Het is toch weer pijnlijk voor de Ozzie, die los van zijn zege in Monza eigenlijk toch gewoon matig presteert dit jaar. De honingdas krijgt de McLaren maar niet aan de praat op de manier waarop Norris dat wel lukt. Voor Schumacher is de pijn van de Ozzie wel goed nieuws. Het is de eerste keer dit jaar dat de Duitser de zeepkist van Haas F1 Q2 in tilt.

De afvallers: Ricciardo – Latifi – Giovinazzi – Raikkonen – Mazepin

Q2

Red Bull en Mercedes zoeken meteen de baan op met de mediumbanden. Het was al de verwachting dat de topteams voor deze strategie zouden kiezen. Voor Perez blijkt bocht één echter terug te slaan. De Mexicaan krijgt bij het uitaccelereren snap overstuur zoals Verstappen dat gisteren ook al een keer had. Checo vangt ‘m op, maar overcorrigeert en spint de baan af.

Hamilton klaagt over moeilijk opwarmbare banden, maar is wel vier tienden sneller dan onze held Verstappen. Sainz besluit in Q2 vooralsnog helemaal niet in actie te komen, terwijl teammaat Leclerc probeert net als de toppers op mediums de sessie te trotseren. Een gewaagde keuze van Ferrari, die er niet per se goed uitziet als CL16 in de laatste bocht spint.

Verstappen zet nog een keer aan op het eind van de sessie, maar maakt zijn ronde niet af. Perez moet dat na zijn mislukte eerste poging wel doen. Hij gaat naar P3 op mediums. Alonso gaat opvallend genoeg nog harder en pakt P3 op geel. Bijna iedereen kiest trouwens voor de gele band. Stroll stuitert nog even de baan af, maar de Canadees heeft al wel een redelijke tijd op de klokken staan.

Leclerc heeft dat nog niet en daarom gaat Ferrari voor een teamspelletje. Het stuurt Sainz tóch de baan op. Dat blijkt uiteindelijk simpelweg te zijn om Leclerc een tow te geven, want zonder tijd neer te zetten duikt de Spanjaard daarna weer naar binnen. We moeten Ferrari nageven dat het wel succes heeft. Charles gaat door naar Q3 met P7.

Mede hierdoor is Vettel niet voor het eerst dit jaar de eerste man buiten de top-10. Ook Ocon redt het weer niet. Russell zat aan het eind van de sessie nog op een verbetering, maar gooit het weg in de laatste bocht. Hij laat daardoor alleen Schumacher en natuurlijk Sainz achter zich.

De afvallers: Vettel – Ocon – Russell – Schumacher – Sainz

Q3

Gezien de snelste tijd van Hamilton in Q2, lijkt de Brit favoriet voor de pole. Verstappen heeft wellicht nog niet het achterste van zijn tong laten zien, maar moet een dikke halve seconde vinden. Dat zou zomaar eens een behoorlijk zware kluif kunnen worden. Hamilton zoekt als eerste de baan op, met wingman Bottas in zijn kielzog.

De twee Mercs zetten de beste tijden neer, waarbij Bottas opvallend genoeg 22 duizendsten sneller is dan Hamilton. Gasly zet daarna een tijd neer waarbij hij vier tienden toegeeft op de Mercs. Verstappen zou sneller moeten kunnen zijn dan GAS, maar is hij ook sneller dan Das Haus? Neen. Bij de eerste ronde geeft hij twee tienden toe. Teammaat Perez sluit achter Gasly aan op P5.

Dan de tweede pogingen. Hamilton gaat andermaal vrij vroeg in zijn eentje de baan op. In de tweede sector zit hij een dikke tiende onder de tijd van Bottas. Op de meet is het verschil twee tienden. Gaat Mercedes nu tegen Bottas roepen dat hij van zijn gas moet? Gasly rijdt een paarse eerste sector, maar laat het liggen in de tweede en derde sector. Verstappen rijdt een persoonlijk snelste eerste en tweede sector, maar laat het liggen in de derde sector en komt dus niet vooruit op de grid.

Bottas verbetert nog wel zijn tijd, maar niet zijn plek. Hij doet dus precies wat Mercedes wat hem wil. Bij het vallen van de vlag prikt Leclerc zijn Ferrari uit het niks nog naar P4 voor Gasly, op slechts een halve tiende van Verstappen. Omdat Alonso P6 pakt, valt Perez toch stiekem weer terug naar P7. Norris, Stroll en Tsunoda maken de top-10 compleet.

Verstappen zal het morgen dus moeten doen tegen Bottas en moet daarbij hopen dat Hamilton niet te snel voorbij de andere mannen uit de top-10 glipt. Spann0nd!

F1 kwalificatie Turkije 2021: De volledige uitslag