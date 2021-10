Verstappen: “Geweldig seizoen, ook zonder WK-titel”

Hoeft de Nederlandse stercoureur geen WK-titel binnen te slepen? Of is het sowieso voor Verstappen een geweldig seizoen, ongeacht de uitslag?

Het Formule 1-seizoen is spannender dan ooit. Dit weekend speelt het spektakel zich af op Istanbul Park. Vorig jaar was de GP van Turkije het strijdtoneel van Lewis Hamilton. Hij reed na een matige kwalificatie en voorzichtige openingsronde een magistrale race. Zijn teamgenoot (toch een geweldige vent) glibberde meerdere malen van de baan, maar Hamilton was bloedsnel en foutloos.

Dat zal deze race ab-so-luut niet gaan gebeuren. Er is namelijk nauwelijks voorsprong voor de Britse recordrijder: namelijk slechts 2 punten. Kortom, het is dus super-spannend voor Max Verstappen. In een interview met Louis Dekker voor de NOS laat de Nederlandse coureur weten er zin in het te hebben. Vorig jaar viel de race erg tegen vanwege de weersomstandigheden. Het was echt spekglad en waterkoud, waardoor echt racen er niet inzat.

Verstappen geweldig seizoen

Wat de Nederlandse coureur wel bijzonder maakt, is dat hij zegt nauwelijks extra druk te ervaren. Dat niet alleen, hij zou het niet eens erg vinden om géén wereldkampioen te worden:

Ik wil altijd en overal winnen, maar hou ook van wat ik doe en heb het naar mijn zin. Als ik de titel misloop, gaat mijn leven niet overhoop. Dan was het nog steeds een geweldig seizoen. Max Verstappen, in interview met de NOS.

Voordat er aluminium hoedjes komen om te bestuderen of het een sneer naar Hamilton is (die wel aangeeft veel druk te ervaren) is er natuurlijk nog een factor. De auto. Zowel Hamilton als Verstappen staan erom bekend ongeveer alles uit hun auto te halen wat er in zit. Dus het is niet geheel in hun handen.

Spannend

Op zich heeft Verstappen gelijk. Voor het eerst sinds 2010 is de strijd om de titel weer spannend. Toen konden er in de laatste race 4 rijders kampioen worden: Alonso, Webber, Hamilton en Vettel. In 2016 was de slotrace alleen spannend voor Mercedes-personeel en de drie Nico Rosberg-fans op deze wereld.

Op dit moment staat Verstappen er bij de wedkantoren ietsje beter voor dan zijn rivaal. Het verschil is echter dermate klein dat in een race de kaarten precies andersom zijn geschud.

Het gehele artikel met het NOS-interview en Verstappen over de GP Turkije kun je hier lezen.