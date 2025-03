Kwalificatie GP Australië 2025: Max is NIET de snelste

De kaarten zijn geschud: wie is de snelste tijdens de kwalificatie voor de GP Australië 2025?

De tijd van speculatie is voorbij. Met de kwalificatie voor de GP van Australië gaat het Formule 1-seizoen van start en komen we écht te weten wie er de snelste is. McLaren, toch weer Verstappen, of zorgt een ander team voor een verrassing? Alles is mogelijk.

Q1

Tijdens Q1 lijken de favorietenrol van McLaren meteen bevestigd te worden. Norris en Piastri hebben na enkele minuten de snelste tijd genoteerd, maar Verstappen sluit goed aan en plaatst zich in een McLaren-sandwich. Leclerc zit er ook dicht op met zijn Ferrari. Het kan nog steeds alle kanten op.

Maar waar het in Q1 vooral om draait zijn de hekkensluiters. Lawson verprutst het helemaal. Hij rijdt eerst de grindbak in en belandt even later bij een nieuwe poging in het gras. Daarmee sneuvelt hij in Q1. Hij is echter niet de enige rijder van een topteam die eruit ligt. Kimi Antonelli (die zijn bodem beschadigde op een kerb) wordt met zijn Mercedes uit de top 15 getrapt door mede-rookie Bortoleto. Hij is de enige Sauber die door mag naar Q2, want the Hulk redt het niet. Ook de beide Hazen liggen eruit.

De afvallers in Q1 zijn:

16. Andrea Kimi Antonelli

17. Nico Hulkenberg

18. Liam Lawson

19. Esteban Ocon

20. Oliver Bearman

Q2

Na vijf minuten in Q2 zien we wederom twee McLarens bovenaan het scoreboard staan. Verstappen zit twee tienden achter Piastri op nummer één. Hamilton gaat in de rondte, maar niet nadat hij een plekje in de top 10 heeft verzekerd. De beide Aston Martins slagen daar niet in. De gele vlag veroorzaakt door Hamilton doet Doohan helaas de das om. Hadjar en Bortoleto liggen er ook uit, dus we zien géén rookies in de top 10. Intussen is Williams bijzonder goed op dreef: zij zijn naast McLaren en Ferrari het enige team met twee auto’s in Q1.

De afvallers in Q2 zijn:

11. Isack Hadjar

12. Fernando Alonso

13. Lance Stroll

14. Jack Doohan

15. Gabriel Bortoleto

Q3

Dan is het tijd voor de echte strijd om pole position in Q3. McLaren lijkt de beste kaarten in handen te hebben, maar… als iedereen een tijd heeft genoteerd is Max Verstappen de man die de snelste tijd heeft genoteerd. Het belooft dus heel spannend te worden. Als de laatste minuut wegtikt is het Piastri die – tot genoegen van het publiek – de tijd van Max verbetert, maar Norris gaat er meteen overheen. Daarmee is een McLaren een-tweetje een feit. Verstappen moet genoegen nemen met de derde plaats. Russell houdt de eer van Mercedes hoog met een vierde tijd. Ferrari kan het vooralsnog niet waarmaken: zij worden overtroffen door zowel Tsunoda als Albon. Vooral de positie van Tsunoda is frappant, want hij zit met zijn Racing Bull minder dan twee tienden achter Verstappen.

Kwalificatie GP Australië 2025: de top 10

1. Lando Norris

2. Oscar Piastri

3. Max Verstappen

4. George Russell

5. Yuki Tsunoda

6. Alexander Albon

7. Charles Leclerc

8. Lewis Hamilton

9. Pierre Gasly

10. Carlos Sainz

McLaren heeft hun favorietenrol dus waar kunnen maken, maar de race kan alsnog spannend worden. Max Verstappen is nooit kansloos vanaf plek 3 en bovendien kan er morgen regen vallen.