Taakstraf Max Verstappen is bekend

Dit moet Max Verstappen doen om zijn taakstraf uit te voeren.

Ouderwets schoffelen in je lokale dorp? Nee, de kans dat je Max Verstappen in je eigen gemeente gaat tegenkomen om zijn taakstraf uit te voeren is nul. De viervoudig wereldkampioen moet namelijk in het continent Afrika zijn straf uitvoeren.

Om precies te zijn in Rwanda. Eerder dit jaar kreeg Verstappen een taakstraf opgelegd voor het uitspreken van het woordje ‘Fucked’. Wat de straf precies te betekenen had wist de Nederlander zelf ook niet. Dat zou later bekendgemaakt worden. Dat moment is nu aangebroken.

Het was al wel bekend dat het een straf ging worden met betrekking tot een publieke taak. Oftewel, pitboxen stofzuigen zou het nooit worden. Max Verstappen zal samen met de FIA optrekken met kinderen in de hoofdstad Kigali. De kinderen krijgen uitleg over onder andere een crossauto en hoe je deze opbouwt. Het is allemaal onderdeel van een programma dat de FIA lokaal runt met de Rwanda Automobile Club (RAC). Met dit programma wil de FIA racen laagdrempelig maken. De meeste F1-coureurs komen nu eenmaal niet uit Afrika, goh.

Voor de kinderen is het een leuk moment om de viervoudig wereldkampioen in het echt te ontmoeten. Al betwijfel ik of ze allemaal een abonnementje op F1 TV hebben daar. Het is in elk geval een nuttige straf.

Verstappen moet sowieso in Rwanda zijn deze week, aangezien aanstaande vrijdag de FIA Awards-show zal plaatsvinden in het Afrikaanse land. Het leek de FIA dan wel zo toepasselijk dat de F1-coureur gelijk zijn taakstraf komt uitvoeren. Is dat ook weer achterwege.

Met het uitvoeren van zijn taakstraf en het bijwonen van de FIA Awards-show is voor Max Verstappen het einde van zijn werkperiode in zicht. Daarna kan de aanstaande vader eindelijk gaan genieten van zijn welverdiende vakantie.