Verrassend. Max Verstappen vindt iets stom…

Max Verstappen vindt iets stom. Wat nu weer?

We hebben het er vaker over. Max Verstappen. In het algemeen, maar ook als hij boos is. Of zeurt. En alles er tussenin. En vandaag hebben we er weer eentje gevonden in de categorie “Max vindt iets stom”.

En dat mag hij absoluut vinden, maar ondergetekende vindt -geheel op eigen titel- dat Max niet zo moet zeuren als er iets nieuws geopperd wordt in de Formule 1. Hij begint steeds meer op zijn vader te lijken en dat is niet altijd een compliment.

Max Verstappen vindt iets stom…

Vandaag hebben we het over een idee voor de sprintraces. Waarvan we weten dat Max überhaupt het liefst vandaag ziet dat dat format verdwijnt. Want een race van een half uurtje vindt hij stom.

Is wederom zijn goed recht, maar het kan dus blijkbaar nog stommer. Want een reverse grid tijdens een sprintrace vindt hij nog veel stommer. Dat zei hij op een bijeenkomst waar Racingnews365 over schrijft.

Als dat gebeurt -dat de snelste gekwalificeerde achteraan start- slaat wat betreft Max pas écht helemaal nergens op. Dan word je gestraft omdat je goed bent en dan gaat de Formule 1 op Mario Kart lijken. Aldus Max.

Tja. Hij heeft een punt. Maar het zou wél leuke beelden opleveren voor de kijker. En is hij niet degene die indirect jouw 65 miljoen per jaar betaalt?

Nou dan. Invoeren en snel. Boeien dat Max dat stom vindt…