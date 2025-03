Wat klopt er niet aan deze Brabus G-Klasse?

En nee, het is niet het veel te oude kenteken, al heeft dat er wel wat mee te maken.

Je kan bij een Mercedes G-Klasse vrij makkelijk inschatten in welk jaar deze ongeveer gebouwd is. Das Haus vernieuwde het model tijdig door mee te kunnen doen met het nieuwe Merc-gamma. Qua uiterlijk en chassis waren de veranderingen wat minder heftig. Sterker nog: de G-Klasse is van 1979 tot en met 2018 min of meer exact dezelfde auto geweest. Nou lukte het Mercedes om de generatie vanaf 2018 uiterlijk vrijwel identiek te houden, terwijl er eindelijk ruimte was voor een nieuw chassis en nieuwe basis. De vergelijking tussen oud en nieuw destijds was dus met een knipoog geschreven, maar rust wel op de waarheid dat een G-Klasse technisch radicaal anders is geworden.

Ombouw

Bij de oudere versie is het best een populaire ombouw om nieuwere G-onderdelen op een oudere versie te zetten, passen doet het immers wel. Vanaf de nieuwe generatie moet je creatiever zijn, want proportioneel is ‘ie net anders. Toch kan het wel, zo blijkt uit een G-Klasse op Marktplaats. Optisch is het de nieuwste versie vanaf 2018, maar er zit een kenteken uit 2003 op. Wij dachten bijna aan kentekenfraude, maar de vork zit anders in de steel.

“Brabus”

Het is namelijk een Brabus-bodykit aangebracht op een eerste generatie Mercedes G-Klasse uit 1991. Ja, het is nog een import ook, dus het kenteken is officieel 12 jaar NIEUWER dan wat erop hoort, en niet 15 jaar ouder. De leek fop je makkelijk en de ervaren auto-nerd (ik noem mezelf voor het gemak even zo) moet ook even twee keer kijken. Het uiterlijk vertoon, datgene waarvoor je een G-Klasse tegenwoordig hoofdzakelijk lijkt te kopen, zit dus wel snor.

Het is dus ook direct de dikste der diksten, de Brabus-variant. Dikke velgen, widebody, veel koolstofvezel en een kek kleurtje, in dit geval een soort turquoise. Bij Brabus krijg je vervolgens een opgevoerde dan wel volledig verbouwde versie van de 4.0 liter Biturbo V8 met pk-aantallen die tot 800 of 900 pk kunnen oplopen.

300 GE

Bij deze Mercedes G-Klasse Brabus replica op Marktplaats is de motor het eerste dat verraadt dat het geen echte Brabus is. Het is namelijk een 300 GE, dus de M103 zes-in-lijn met de E van Einspritzung. Ja, deze ogenschijnlijk hagelnieuwe G komt uit de tijd dat benzine-inspuiting pronkwaardig was. Dankzij 170 pk haal je dan 100 km/u in 13 seconden. Daarmee oogt de omgekatte G sneller dan dat ‘ie is.

En de giller van het geheel: naast de oude motor heb je ook het oude interieur en laat dat nou net de twee dingen zijn die je als bestuurder dan wel eigenaar het meeste merkt. Het interieur is namelijk vrijwel niet verbouwd, in ieder geval niet ten opzichte van het origineel uit ’91. Er is niks mis mee, maar het geheel wordt zo een beetje dubbelzinnig.

Kopen

En deze Frankenstein-G kan van jou zijn! De inmiddels 44 jaar oude G-Klasse die eruit ziet als eentje van vorige week heeft een 149.000 kilometer ervaren motor. Voor een G uit ’91 is het een duur grapje, voor een Brabus Widestar ga je het niet goedkoper krijgen. Sla je slag voor 39.950 euro op Marktplaats.