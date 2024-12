BREEK: Max Verstappen wordt vader!

Verstappen bevestigt dat Kelly Piquet zwanger is.

De vrije training in bed is voor Verstappen voorbij, het is tijd voor het echte werk. Max Verstappen wordt vader! De coureur maak dat nieuws zojuist bekend via Instagram. ”Er is een mini Verstappen-Piquet onderweg. We kunnen niet gelukkiger zijn met ons kleine wonder”, schrijft hij de foto.

In aanloop naar de GP van Abu Dhabi maakt Verstappen het nieuws wereldkundig. Wij zijn geen experts op dit gebied, maar aan de foto te zien, is Verstappen niet afgelopen week gefinisht. Wanneer Kelly Piquet is uitgerekend, is niet bekend.

Het einde is nabij

We weten natuurlijk al langer dat Verstappen vroeg of laat stopt met de F1. Hij heeft de ambitie om langeafstandsraces te gaan rijden. Toch zal Verstappen dan niet zo snel zijn als hij nu is. Een bekend motorsport gezegde luidt: een kind krijgen kost je gemiddeld drie tienden per ronde. Van de andere kant: Verstappen heeft de meeste autosportclichés aan zijn laars gelapt, dus wellicht valt het tijdsverlies van vader worden wel bij hem mee. Namens het hele Autoblog-team: gefeliciteerd Max en parabéns Kelly!