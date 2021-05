Kwalificatie GP Spanje 2021: pakt Max pole? - Autoblog.nl

De kwalificatie van de GP Spanje 2021 staat voor de deur!

Een verplicht nummertje, de GP van Spanje. Ook in 2021. Het circuit van Barcelona-Catelunya is al jaren het recept voor bijzonder saaie races. Safetycars komen er bijna nooit, inhalen is niet of nauwelijks mogelijk en het is al jaren het basion van Mercedes.

Dat zagen we ook in de vrije trainingen, waar Mercedes duidelijk aan kop ging. natuurlijk, op vrijdag lieten de Red Bulls niet het achterste van hun tong zien. Maar Mercedes ook niet, de reden bewust de eerste sector bijzonder rustig, om alsnog daarna de snelste rondetijden te noteren. Nu was dat ook een methode om de banden te sparen in het eerste gedeelte zodat je beter kunt pushen in de derde sector, maar toch maakt de Mercedes een enorm stabiele indruk.

Het is de perfecte locatie voor Mercedes en Hamilton om hun voorsprong uit te breiden. De grap is nu inmiddels gemaakt. Zeker nu Hamilton in interviews loopt te verkondigen dat Red Bull beter is. Maak je geen zorgen, Hamilton pakt al sinds 2013 hier pole position. Kortom, lees hier alles over hoe Hamilton pole pakt! Of kan Verstappen voor een verrassing zorgen?

Q1

Enfin, we beginnen met de kwalificatie in Q1. Althans, dat willen we. Maar dat gebeurt niet. De kwalificatie wordt 10 minuten uitgesteld. De Williams van Latifi en beide ‘Hazen’ gaan als eerste. De tijd die ze neerzetten is rond de 1:20. Niet veel later gaan de Red Bulls en Mercedessen daar onderdoor. Bottas staat na 10 minuten op P1 met 1:18.005. Vlak daarachter zit Verstappen. De Ferrari’s mengen zich goed in de top op het moment, Sainz staat P3, Leclerc P5. Russell maakt wederom indruk en staat op een voorlopige P11. Vervolgens is er een klein oponthoud in sectie 3 van de baan. Vervolgens is de baan weer minuten leeg. De usual suspects lijken het niet te gaan halen naar Q2 en warempel . Norris pakt voorlopig de P1 Russel pakt uiteindelijk Q2. Nice.

De afvallers voor Q1 van de kwalificatie GP Spanje 2021 zijn:

Tsunoda

Räikkönen

Schumacher

Latifi

Mazepin (goh!)

Q2

Het verschil in tijden tussen nummer 1 en nummer 16 was niet bijster groot. De meeste coureurs gaan dan aanvankelijk met de rode banden naar buiten. Het verschil is niet groot genoeg om het met gele banden te proberen. Bottas en Hamilton voeren de lijst (uiteraard) aan. Maar dan! Een matblauwe schicht raast over de baan. Aan de knaloranje helm is te zien dat het gaat om Max Verstappen. Wat kan hij doen?

Welnu, Max Verstappen verrast vriend en vijand door een 1:16.922 neer te zetten. Om met Olav Mol te spreken: HATSEFLATS! Kunnen we juichen? Bwoah. Het kan namelijk zo zijn dat Hamilton het rustig aan doet: de banden waarmee je Q3 haalt, zijn de banden waarmee je zult moeten starten. Dus de banden van Verstappen zijn net even wat harder gebruikt dan die van Hamilton. Verrassingen zijn er niet echt, het wordt alleen spannend voor Pérez, maar die pakt P5. Ricciardo tikt Stroll uit de top 10 en Hamilton verbetert zijn tijd op oude banden. Dus dat beoogde voordeel lijkt te vervallen. Gaat Verstappen dan een kans maken?

De afvallers voor Q2 van de kwalificatie GP Spanje 2021zijn:

Stroll

Gasly

Vettel

Giovinazzi

Russell

Q3

De Ferrari’s en McLarens gaan het eerst proberen. Pérez maakt een foutje, waardoor Hamilton tijdens zijn snelle lap eventjes moet liften. Gezien de 1:16.741 valt het dus wel mee. Verstappen zit er met 1:16.777 vlak achter, maar hoefde niet van zijn gas af. Pérez is nu de enige die nog géén tijd heeft neergezet. Ocon is best of the rest, maar het verschil met Red Bull/Mercedes en de rest is enorm, meer dan zeven tienden.

Met iets meer dan twee minuten te gaan, gaan alle auto’s nog eenmaal naar buiten. Norris staat wederom vooraan. Verstappen baant zich een weg door het verkeer om recht achter Bottas te zitten om zo een beetje slipstream te kunnen pakken. In de eerste sector zit Verstappen een paar honderdste achter Hamilton. In de tweede sector alweer meer dan één tiende. Uiteindelijk valt het verschil mee. Pérez pakt P7. Hamilton pakt zijn 100e pole position en zal net als elke Spaanse GP sinds 2013 de race van P1 starten.

De uitslag van de kwalificatie GP Spanje 2021 is als volgt:

Hamilton (1:16.741) Verstappen (+ 0.036) Bottas (+ 0.132) Leclerc (+ 0.769) Ocon (+ 0.839) Sainz (+ 0.879) Ricciardo (+ 0.881) Pérez (+ 0.960) Norris (+ 1.269) Alonso (+ 1.406) Stroll Gasly Vettel Giovinazzi Russell Tsunoda Räikkönen Schumacher Latifi Mazepin

De race start morgen om 15:00.