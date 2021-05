Hierdoor was Pérez langzamer dan Verstappen - Autoblog.nl

Er is een verklaring waarom Pérez langzamer was dan Verstappen gistermiddag.

Het heeft vier races geduurd, maar nu lijkt het dan zo ver te zijn. De Nederlandse Formule 1-coureur Max Verstappen heeft wéér eens een teamgenoot verschalkt. Nu is de score in het kampioenschap voor de Nederlander. Hetzelfde geldt voor het onderlinge kwalificatieduel.

Pérez langzamer dan Verstappen

Op Barcelona lijkt het verschil wel erg groot te zijn. Met name in de kwalificatie van de GP Spanje 2021 gisteren leek het een gelopen race te zijn tussen die twee.

Max Verstappen staat tweede, vlak achter Lewis Hamilton. Sergio Pérez laat aan Autosport weten hoe dat komt:

Het was even stoeien. Voelde mij niet 100% vandaag. Ik zit niet lekker met mijn schouder de hele tijd tijdens kwalificatie. Het voelde gewoon niet goedr. Ik heb gesproken met het team. We hebben alles doorgenomen. Morgen zullen we er voor 100% staan. We weten niet zeker wat het is. Maar we zijn vol vertrouwen dat we het euvel kunnen verhelpen. Het was gewoon een slechte dag. Ik kon er geen enkele goede ronde uitpersen. In Q1 ging het nog wel. Maar daarna maakte ik geen progressie meer. Ik was niet op mijn scherpst, dus het was moeilijk om het maximale eruit te halen. Sergio Pérez, heeft last van schouder

Schouder of zichzelf?

Kortom, Pérez zat niet lekker met zijn schouder, maar voornamelijk met zichzelf. Althans, zo lijkt het. Want die achtste positie is niet om over naar huis te schrijven. Meer dan een seconde achter de pole-tijd. Daarbij maakte Sergio ook een foutje in Q3 door van de baan te spinnen. Gelukkig zonder schade, maar het hielp niet mee.

Tot vandaag is het geen perfect weekend. Ik heb nog niet goed gepresteerd tot nu toe. Uiteindelijk zal alles wel op zijn plek vallen. De snelheid is er op zich wel. Zeker in de long runs. Sergio Pérez, denkt dat het goed komt.

Dat is inderdaad iets waar Sergio Pérez op kan vertrouwen. In de kwalificaties is het nooit echt een beest. Maar in de race weet de Mexicaan zich altijd bijzonder goed te profileren. Voor Red bull is het wel zonde, want nu hebben ze wéér geen tweede auto in de top 4. Daarnaast heeft Mercedes dus weer een strategisch voordeel met wingman Valtteri Bottas.

De race start vanmiddag om 15:00.