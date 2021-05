Legendarische sportwagen blijft wellicht nog even - Autoblog.nl

We dachten dat het even en uit was. Maar wellicht blijft deze legendarische sportwagen nog even.

De Lotus Elise is al sinds jaar en dag misschien wel de leukste sportwagen die je kan kopen voor het geld. Klein, compact en licht. Daardoor heb je dus niet eens zo’n heel erg grote motor nodig met veel vermogen. En toch heb je de grootst mogelijke lol. Het is een van de redenen dat je ze zo veel op trackdays ziet, samen met Caterhams, Renault Sport Mégane’s en Porsche GT3’s.

Het einde voor de Lotus Elise is inmiddels in zicht. Nog niet zo lang geleden werd de Elise Final Edition voorgesteld. Daarnaast gaat ook de Exige eruit, ook daar is een Final Edition van. Beide auto’s worden vervangen door de Lotus Emira, de laatste Lotus met een verbrandingsmotor. Kortom, het is over en uit voor de Elise. Of toch niet?

Legendarische sportwagen blijft wellicht

Want volgens Automotive News Europe, toch een aardig solide bron, zal de Elise blijven, zij het op een andere wijze. Volgens Matt Windle (de Managing Director van Lotus), is Lotus bereid om de Elise door te verkopen aan een derde partij. Daarmee zal de toekomst zich kunnen herhalen.

In 1973 ging de Lotus Seven uit productie. De rechten werden toen overgedragen aan Caterham, destijds een succesvolle Lotus-dealer. Sindsdien bouwt Caterham nog altijd de Seven in verschillende uitvoeringen. Caterham is op dit moment in handen van VT Holdings, de Japanse Caterham-importeur (onder andere).

Radford

Ook valt de naam van ‘Radford’, vier grijze maar zeer spontane heren die een sportauto maken die super-uniek is en helemaal naar wens van de klant gebouwd gaat worden en super exclusief. Ah, dat is nog nooit eerder voorgekomen. De basis die zij willen gebruiken voor de Radford is, je voelt ‘m al aankomen, een Lotus Elise.

Hoe dan ook, bij Lotus zien ze voldoende mogelijkheden met de auto. Dan vraag je je af: waarom gaat Lotus er dan niet zelf mee verder? Naast het feit dat de basis van de auto 25 jaar oud is (de S3 is nu zo’n 10 jaar oud), heeft de Lotus nog een ouderwetse motor.

Ondanks dat Tesla uitstekend heeft bewezen dat een elektrische Lotus gewoon mogelijk is, zal Lotus liever van de gelegenheid gebruik willen maken om met een compleet nieuw ontwerp te komen. Dankzij Geely (de eigenaar van Lotus) zijn er nu ook eindelijk voldoende middelen daarvoor.

