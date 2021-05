Deze blubberdikke stationwagon komt naar Europa! - Autoblog.nl

Eindelijk! Met deze blubberdikke stationwagon kun je lekker onopvallend genieten.

De crossover is op dit moment de populairste manier om jezelf voor te bewegen. Want echt in elke klasse zien we dat consument een dergelijke auto wensen. Logisch, als je ouder wordt is de instap heel erg prettig. Je zou bijna kunnen aannemen dat een crossover praktisch is. Net als kapotte spijkerbroeken is het eigenlijk een vreemde rage waar iedereen zonder bij na te denken aan mee lijkt te doen.

Want was er gebeurd met de stationwagon? Dat begint nu een beetje een cult-auto te worden, lijkt het wel. Alleen al het feit dat Audi de RS6 nu in de VS levert (na heel erg veel zeuren van de fans) is dar een teken van. Maar het gaat nu ook andersom gebeuren: wij Europeanen gaan ook een dikke stationwagon krijgen die er eerst niet was!

De Lexus IS300 Sportcross (XE10) ’02

Opvolger Sportcross?

Het gaat namelijk om de Genesis G70 Estate, een blubberdikke stationwagon op basis van de Genesis G70 sedan. Voor wie Genesis niet kent, dat is het luxemerk van Hyundai. Zoals Lexus zich verhoudt ten opzichte van Toyota. Wat dat betreft is deze auto de spirituele opvolger van de Lexus IS300 Sportcross (ken je die nog?). Sterker nog, op basis van de ‘spyshots’ die Genesis de wereld over stuurt, doet de Genesis G70 Estate iets denken aan die Sportcross van Lexus. Het is voornamelijk een iets praktischere G70, niet een enorme pakezel als een E-Klasse Estate of Superb Combi.

Blubberdikke stationwagon voor Europa

De reden dat Genesis met deze auto komt is logisch. Nu veel premium merken zich meer en meer focussen op crossovers, heeft Genesis ook iets cools in de aanbieding. Dat niet alleen, de stationwagon is in Europa vrij populair. Wie tussen de regels door kan lezen begrijpt: Genesis wil naar Europa toe. Er is zelfs een Genesis Europe Instagram-account.

Qua motoren is het redelijk Europees. Er is een 3.3 V6 met 352 pk, een 2.0T viercilinder met 290 pk en een 2.2 diesel met 200 pk. Alle motoren hebben achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. Daar mag ook even een plug-in hybride bij om een beetje kans te maken in ons land. Wanneer en überhaupt óf de auto naar Nederland komt, is niet bekend.