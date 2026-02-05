Laadtarieven zijn soms dubbel zo duur als een dorp verderop

Dat heb je met benzine nou nooit.
Een Shell aan de snelweg is duurder dan de TinQ in het dorp, maar de benzine is nooit dubbel zo duur. Bij stroom kan dat dus wél het geval zijn. ANWB heeft de verschillen per gemeente in kaart gebracht en die zijn gigantisch.
Goedkoopste en duurste gemeenten
We zullen het maar meteen verklappen: als je het goedkoopst wil laden moet je in het Limburgse Nederweert zijn. Daar kost een laadsessie gemiddeld €0,329 per kWh. Ben je EV-rijder bent en woon je in Oestgeest? Dan ben je de lul. Dat is namelijk de duurste gemeente, met een gemiddeld tarief van €0,697.
Dit zijn de 10 goedkoopste gemeenten:
- Nederweert: €0,329
- Veldhoven: €0,334
- Zundert: €0,364
- Staphorst: €0,374
- Kerkrade: €0,375
- Boxtel: €0,377
- Oss: €0,378
- Geertruidenberg: €0,379
- Sint-Michielsgestel: €0,379
- Deurne: €0,381
En dit de 10 duurste:
- Oestgeest: €0,697
- Leiden: €0,691
- Leiderdorp: €0,683
- Culemborg: €0,672
- Katwijk: €0,670
- Nieuwkoop: €0,670
- Hendrik-Ido-Ambacht: €0,669
- Heemstede: €0,665
- Alphen a/d Rijn: €0,657
- Molenlanden: €0,657
Grootste verschillen
Het wrange is dat de verschillen tussen naburige gemeentes soms heel groot zijn. Zo betalen mensen in Waalre €0,646 per kWh, terwijl het naastgelegen Veldhoven op €0,334 zit. Oftewel: je betaalt opeens het dubbele als je één dorp verderop gaat laden.
De schrijnende verschillen zijn vooral in Brabant te zien, maar ook in Zuid-Holland. Dat heeft een reden. Veel gemeenten in Brabant en Limburg werken samen in een zogeheten concessie, wat voor lagere tarieven zorgt. Er zijn echter gemeenten die daarbuiten vallen en die zijn dus opeens een klap duurder. Ben je mooi in de aap gelogeerd.
Oplossing
Dergelijke prijsverschillen kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Op jaarbasis kan dat honderden euro’s kosten. De ANWB roept daarom op tot meer samenwerking tussen de gemeenten, om de verschillen kleiner te maken. Dat lijkt ons een puik plan.
Bron: ANWB
Foto: Rolls-Royce Spectre aan de laadpaal, gespot door @ecnerualcars
Reacties
McShineBXL zegt
De uitbater van de paal is de grootste bepalende factor van het tarief, concessie of niet. Het is de gemeente die er dus een verdienmodel van heeft gemaakt.
rogerzz zegt
Wat verdient de gemeente er dan aan? Er staan bij mij Vattenfall palen van 0.33 euro per kWh en 20 meter daarnaast Allegro palen van 0.68 euro per kWh. Ik denk niet dat de gemeente een percentage van de omzet krijgt en blij is met hogere tarieven.
Dus inderdaad, enkel afhankelijk van de uitbaters. Marktwerking is alleen een beetje stuk, hoe dat te fixen valt is de vraag.
Huib zegt
Het verschil ontstaat door de verschillende concessies die de gemeenten in Nederland hebben uitgegeven en de prijsclausules die daarin zijn opgenomen. Stel je voor dat dat bij de door veel gemeenten verhuurde tankstationlocaties ook zou zijn gebeurd dan zou iedereen er schande van spreken. Als jarenlange adviseur in tankstationland denk ik daar wel iets van te weten. N.m.m. zouden gemeenten zich niet met laadtarieven van de laadpalen moeten bemoeien en dat aan de markt over laten. Wel is het correct dat de gemeenten een prijs/kWh vragen voor het hebben van een laadpaal in gemeentegrond. Achter elke laadpaal zit immers een verdienmodel en dan dient de gemeente daar een prijs aan te hangen. Maar dat gaat dan alleen over de prijs voor het gebruik van de gemeentegrond.