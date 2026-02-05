Laadtarieven zijn soms dubbel zo duur als een dorp verderop

Dat heb je met benzine nou nooit.

Een Shell aan de snelweg is duurder dan de TinQ in het dorp, maar de benzine is nooit dubbel zo duur. Bij stroom kan dat dus wél het geval zijn. ANWB heeft de verschillen per gemeente in kaart gebracht en die zijn gigantisch.

Goedkoopste en duurste gemeenten

We zullen het maar meteen verklappen: als je het goedkoopst wil laden moet je in het Limburgse Nederweert zijn. Daar kost een laadsessie gemiddeld €0,329 per kWh. Ben je EV-rijder bent en woon je in Oestgeest? Dan ben je de lul. Dat is namelijk de duurste gemeente, met een gemiddeld tarief van €0,697.

Dit zijn de 10 goedkoopste gemeenten:

Nederweert: €0,329 Veldhoven: €0,334 Zundert: €0,364 Staphorst: €0,374 Kerkrade: €0,375 Boxtel: €0,377 Oss: €0,378 Geertruidenberg: €0,379 Sint-Michielsgestel: €0,379 Deurne: €0,381

En dit de 10 duurste:

Oestgeest: €0,697 Leiden: €0,691 Leiderdorp: €0,683 Culemborg: €0,672 Katwijk: €0,670 Nieuwkoop: €0,670 Hendrik-Ido-Ambacht: €0,669 Heemstede: €0,665 Alphen a/d Rijn: €0,657 Molenlanden: €0,657

Grootste verschillen

Het wrange is dat de verschillen tussen naburige gemeentes soms heel groot zijn. Zo betalen mensen in Waalre €0,646 per kWh, terwijl het naastgelegen Veldhoven op €0,334 zit. Oftewel: je betaalt opeens het dubbele als je één dorp verderop gaat laden.

De schrijnende verschillen zijn vooral in Brabant te zien, maar ook in Zuid-Holland. Dat heeft een reden. Veel gemeenten in Brabant en Limburg werken samen in een zogeheten concessie, wat voor lagere tarieven zorgt. Er zijn echter gemeenten die daarbuiten vallen en die zijn dus opeens een klap duurder. Ben je mooi in de aap gelogeerd.

Oplossing

Dergelijke prijsverschillen kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Op jaarbasis kan dat honderden euro’s kosten. De ANWB roept daarom op tot meer samenwerking tussen de gemeenten, om de verschillen kleiner te maken. Dat lijkt ons een puik plan.

Bron: ANWB

Foto: Rolls-Royce Spectre aan de laadpaal, gespot door @ecnerualcars