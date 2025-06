Autoverzekeringen schofterig duur geworden

En dat is allemaal de schuld van de elektrische auto…

De premie van je autoverzekering is extreem prijzig geworden. Dat heb je zelf al gemerkt, maar er is nu ook onderzoek naar gedaan. De premie van autoverzekeringen is in de afgelopen vijf jaar namelijk met 56 procent gestegen. Ik herhaal een prijsstijging van autoverzekeringen van ZESENVIJFTIG PROCENT.

Jaja, we hadden al het gevoel dat alles duurder was geworden, maar zoveel duurder… Betaalde je in mei 2020 gemiddeld nog 1.018 euro premie per jaar, nu is dat gemiddeld 1.588 euro. Een verschil van maar liefst 570 euro!

Ga niet in Zuid-Holland wonen…

Vergelijkingssite Independer zette alle cijfertjes eens op een rij en wat blijkt? Ga niet in Zuid-Holland wonen. Ik herhaal: ga niet in Zuid-Holland wonen. In deze provincie betaal je gemiddeld het meeste premie per jaar. Een slordige 1.878 euro om precies te zijn. Wauw.

Verkoop je huis in de duurste provincie en koop een huis in Drenthe. Daar betaal je namelijk de minste premie. Gemiddeld ben je hier een jaarlijks bedrag van 1.188 euro per jaar kwijt voor je autoverzekering. Een verschil van 690 euro per jaar.

De woonplaats en zelfs de wijk waar je woont kan van invloed zijn op de premie die de verzekeraar je aanrekent. Aldus Michel Ypma van Independer.

Verzekeraars analyseren bijvoorbeeld per regio hoe vaak er auto-inbraken plaatsvinden en gebruiken die gegevens om de premie te bepalen. Verhuis je van een gebied met relatief veel auto-inbraken naar een plaats waar dit nauwelijks voorkomt? Dan is de kans groot dat je premie aanzienlijk omlaag gaat. Michel Ypma wil dat je eerst de statistieken induikt voor je gaat verhuizen

Oorzaak schofterige prijsstijging autoverzekeringen

Grote vraag is dan waarom de prijsstijging van autoverzekeringen zo schofterig hoog is in slechts vijf jaar tijd. Eén van de redenen is natuurlijk de inflatie die de pan uit gestegen is de afgelopen jaren. De kosten van arbeid en grondstoffen zijn ook enorm gestegen. Dat zie je allemaal terug in de premiestijging, aldus verzekeringsexpert Michel Ypma.

Maar de belangrijkste oorzaak is volgens hem de toenemende complexiteit van auto-onderdelen. Moderne componenten, vooral die in elektrische voertuigen, zijn verfijnder en dus prijziger geworden. Het is allemaal de schuld van de elektrische auto dus… Waarvan akte zou een gewaardeerde collega schrijven.