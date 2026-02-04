Kijk, de vernieuwde S-Klasse kan ook stijlvol zijn

De configurator van de vernieuwde S-Klasse is online (en dus ook de prijzen).

Vorige week onthulde Mercedes de grondig vernieuwde S-Klasse. Betekent dit ook grote wijzigingen voor de prijs…? Mercedes laat ons niet lang in spanning, want de vernieuwde S-Klasse is nu al te vinden in de Nederlandse configurator.

Prijzen

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: je hebt de vernieuwde S-Klasse vanaf €136.361. Dat is niet niks, maar je wordt nog gematst omdat de S 450e een plug-in hybride is. Ten opzichte van de pre-facelift is de instapper zo’n €2.700 duurder geworden.

In de 450e krijg je een zes-in-lijn, maar misschien wil je toch liever een V8. Dan moet je de 580e hebben. Die heeft tegenwoordig een flatplane V8. Voor deze versie betaal je €151.506. Diesel wordt zowaar ook nog aangeboden in Nederland. Voor €162.817 heb je de 350d onder je kont.

Hieronder de volledige prijslijst:

Mercedes S 450e: €136.361

Mercedes S 580e 4Matic: €151.506

Mercerdes S 450 4Matic: €173.690

Mercedes S 500 4Matic: €182.523

Mercerdes S 580 4Matic: €220.517

Mercedes S 350d 4Matic: €162.817

Mercedes S 450d 4Matic: €169.714

Concurrentie

We pakken meteen de concurrentie erbij. Het lijstje is lekker overzichtelijk, want er zijn maar twee concurrenten. De Lexus LS en de Jaguar XJ hebben al een tijd geleden de handdoek in de ring gegooid. En laten we wel wezen: de 7 Serie en de A8 waren sowieso de enige concurrenten die er echt toe deden.

BMW 750e xDrive (489 pk): €127.902

(489 pk): €127.902 Audi A8 60 TFSI e (462 pk): €134.990

Mercedes S450e (435 pk): €136.361

Zoals je ziet is de S-Klasse de duurste van de drie. De vraag is hoeveel dat uitmaakt. Waarschijnlijk is een paar duizend euro meer of minder geen doorslaggevend verkoopargument voor de doelgroep.

Configuratie

Dankzij de configurator kunnen we nu ook goed de verschillende uitvoeringen bekijken. Bij de introductie was de S-Klasse natuurlijk met alle toeters en bellen te zien, dus met AMG Line en Nightpakket. Maar eigenlijk is de S-Klasse gewoon het mooist in een smaakvolle samenstelling.

We hebben ons best gedaan in de configurator, met een fraai kleurtje (Kalaharigoud), zilverkleurige velgen en géén AMG-pakket. Helaas komen we niet onder de zwarte rand rondom de grille uit, ook al is verder alles chroom. Dus daar zul je mee moeten leven.

In het interieur prijkt nu een gloednieuw Superscreen, maar het wordt geen kale bedoening á la Tesla. Mercedes heeft toch een luxe sfeer weten te behouden. Je krijgt standaard eikenhouten sierdelen en natuurlijk leren bekleding. Al is de S-Klasse in Duitsland ook nog met stoffen bekleding te krijgen, geloof het of niet.

Wil je zelf ook los gaan in de configurator, terwijl je totaal niet in de markt bent voor een nieuwe S-Klasse? Dan kan dat, op de website van Mercedes.