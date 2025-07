In dit vakantieland is je EV opladen dubbel zo duur als in Nederland!

De laadkosten in buitenland zijn niet mals, en één land steekt er met kop en schouders bovenuit.

Als je met een benzineauto op vakantie gaat sta je fluitend aan de pomp, omdat je vrijwel overal goedkoper tankt dan in Nederland. Met een elektrische auto is het echter een ander verhaal. Als je gaat laden, ben je bijna overal duurder uit dan in Nederland.

De ANWB heeft uitgezocht wat een gemiddelde (AC-)laadsessie kost in de populairste Europese bestemmingen. In Oostenrijk was dat maar liefst €0,99 per kWh. Dat is bijna het dubbele van wat een gemiddelde laadsessie in Nederland kost, namelijk €0,50 per kWh. Vorig jaar lag het Oostenrijkse gemiddelde nog maar op €0,75, dus het laden is €0,24 duurder geworden in een jaar tijd.

In onze directe buurlanden zijn de prijzen ook flink gestegen. België ging van €0,54 naar €0,64 en Duitsland van €0,73 naar €0,84. Zwitserland was vorig jaar het duurste land, maar zit nu op hetzelfde niveau met €0,88.

Oostenrijk staat dus met stip op nummer één. Let wel: €0,99 is het gemiddelde, dus je kunt nog duurder uit zijn. Maar liefst 21,3% van de laadsessies kost meer dan €1 per kWh. Je moet dus echt even goed opletten waar je de stekker insteekt.

Hieronder de volledige lijst:

Oostenrijk: €0,99/kWh Zwitserland: €0,89/kWh Duitsland: €0,84/kWh Italië: €0,80/kWh Frankrijk: €0,67/kWh België: €0,64/kWh Luxemburg: €0,57/kWh Denemarken: €0,53/kWh Spanje: €0,50/kWh Nederland: €0,50/kWh

De ANWB waarschuwt verder dat je de auto niet moet laten staan aan de laadpaal. Dan wordt het pas echt vervelend. We hebben het al eens eerder behandeld, maar onoplettende Nederlanders worden soms geconfronteerd met torenhoge rekeningen.

Een leuk voorbeeld: iemand liet in zijn 4,5 dag aan een lader staan in een Oostenrijks skidorp en kreeg een rekening van €731. Ouch. Iemand anders was €525 kwijt na 6,5 dag aan de laadpaal te hebben gestaan bij een hotel in Düsseldorf. Heel zuur, maar ja, dat is je straf als je gaat laadpaalkleven.

Bron: ANWB