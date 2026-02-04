En niet alleen jij, ik ook. Iedereen!

Het probleem met Bentley is eigenlijk heel eenvoudig. De prijs. Dan hebben we dat maar gezegd. Een paar ton voor een veredelde Volkswagen is gewoon heel veel geld. Sterker, het maakt niet uit waarvoor, het is gewoon heel veel geld. En dus zullen de meesten onder ons nooit in een Bentley rijden.

Tot nu. Want je kunt nu dus wél een gloednieuwe Bentley rijden en daarvoor hoef je geen nier en een linker teelbal te verkopen. Je hoeft er alleen maar een racegame voor aan te schaffen. Hoe dat zit?

Nou, Bentley heeft een virtuele Supersports geleverd aan de racegame CSR Racing 2. Dat is zo’n spel waarin je vooral bezig bent met keihard scheuren, voor geld je spel upgraden en elkaar van de baan rammen. Althans, dat denk ik, ik ben geen gamer.

Deze speciale Bentley kun jij ook rijden

Maar even voor de zekerheid; deze Supersports bestaat dus alleen digitaal. Je kunt ’m niet bestellen bij een dealer en hij komt ook niet als speciale editie in de showroom te staan. In het spel is hij gebaseerd op een straatlegale Supersports V8 en die zijn van zichzelf al snel. Hoe hard deze digitale gaat, weten we niet. Exacte cijfers zijn namelijk afgestemd op de logica van het spel.

En dan toch iets wat wel weer echt leuk is. Bentley heeft niet zomaar een willekeurige auto in het spel gezet, er is echt meegedacht over hoe de auto zich gedraagt in de game. En dankzij die bemoeienis is de digitale auto een serieus snel ding. Vet wel.

Waarom doen ze dat dan? Nou, het is een manier om meer mensen te bereiken. Vroeger deden ze dat via een autoshow, maar daar komen steeds minder mensen. Dus mogen wij ongefortuneerde autobloggertjes met een digitale versie de baan op. Als ‘second best’…

En dat vinden we best leuk. Is er eindelijk ook iets duurs te rijden voor ons gewone stervelingen. Danjkewel Bentley!