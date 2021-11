Een retro Defender: zo moet het dus niet

Dit is waarschijnlijk de meest onsmakelijke kleurencombinatie die je vandaag gaat zien.

De nieuwe Defender ziet er modern uit, maar is in feite natuurlijk hartstikke retro. Zoals de New Mini een moderne interpretatie is van de klassieke Mini, zo is de nieuwe Defender een moderne interpretatie van de klassieke Defender. Het verschil is alleen dat de nieuwe Defender de oude direct opvolgde. Een beetje zoals koningin Elizabeth straks direct door haar achterkleinkind opgevolgd zal worden.

Enfin, de Defender is een retro-model en daarom is het helemaal geen gek idee om er nog eens Defender een extra retro-sausje overheen te gooien. Daar kun je iets heel leuks van maken, mits het een beetje smaakvol gebeurd.

Dat is hier dus niet het geval. Op de LA Auto Show stond Galpin Auto Sports met deze twee Defenders, die vooral bedoeld lijken te zijn voor kleurenblinden. De Amerikanen hebben het voor elkaar gekregen om de auto te verpesten zonder dat er een bodykit aan te pas komt.

Om te beginnen zijn de auto’s voorzien van velgen die een eerbetoon moeten zijn aan de stalen velgen van het origineel. Dat is ten eerste overbodig, omdat Land Rover zelf al stalen velgen aanbiedt en ten tweede zijn ze veel te groot en te egaal. De kleurstelling maakt het er niet beter op.

Bij Galpin vinden ze groen met lichtgeel duidelijk wél een geslaagde combinatie. Ze hebben namelijk ook het dak, de koplampbehuizing en de grille ivoorkleurig gemaakt. Tot overmaat van ramp zijn ook alle zwarte delen – die de Defender een lekker stoer karakter geven – meegespoten.

De Defenders zijn verder voorzien van diverse coole off-road accessoires, maar dat kan helaas niet de walgelijke kleurencombinaties verhullen. Mochten er mensen zijn die hun Defender andere velgen en/of een ander kleurenschema willen geven, dan weten ze nu in ieder geval wat ze vooral niet moeten doen.