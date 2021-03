Mercedes laat de eCitan alvast zien - Autoblog.nl

Aan de hand van spyshots krijg je een eerste glimp te zien van de Mercedes eCitan.

BMW, Audi, Mercedes. Tegenwoordig delen alle merken al een nieuw model op foto’s door middel van spyshots. De auto’s maken in gecamoufleerde vorm testkilometers op de openbare weg. Vroeg of laat duiken er dan toch foto’s op van het voertuig in een dergelijke pyjama. Dan kun je net zo goed als fabrikant zelf de foto’s alvast naar buiten brengen.

Mercedes eCitan spyshots

Dat doet Mercedes ook in het geval van de eCitan. De bedrijfswagen van de Duitse autofabrikant gaat, voor het eerst, elektrisch. Over de aandrijflijn is nog niets bekendgemaakt. Wel is alvast te zien dat je de stekker straks aan de voorkant erin mag prikken. En dan is er de naam. Maar de onthulling van de naam eCitan is alles behalve spannend. Soms spreken dingen voor zichzelf.

De teaser foto’s zijn door Daimler AG gedeeld op Linkedin. Dat is natuurlijk hét platform waar alle zakelijke overlords zich begeven. De overige vormgeving is zoals we de bedrijfswagen zo ongeveer kennen. De elektrische bedrijfswagen zal zijn aandrijflijn delen met de Renault Kangoo Z.E. Laatstgenoemde moet ook nog gepresenteerd worden, dat zal naar verwachting niet te lang meer duren.