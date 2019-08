Lachgas in auto zorgt voor steeds meer ongelukken

Nee, niet dit type lachgas.

‘Even een ballonetje nemen’. De ontwikkelingen met betrekking tot lachgas gaan zo hard dat gemeenten en de politiek achter de feiten aanlopen. Men gebruikt lachgas allang niet meer alleen tijdens het uitgaan, maar steeds vaker komt het voor dat automobilisten met een ballon achter het stuur zitten.

Hoogst idioot, want het inhaleren van lachgas kan voor een tijdelijke roes zorgen. Om dit in een auto tussen het overige verkeer te doen is zo’n beetje het achterlijkste wat je kunt bedenken. Het komt echter voor en, zoals het lijkt, in toenemende mate.

Voor de politie ligt er een lastige klus. Lachgas gebruiken in de auto is, net als onder invloed zijn van een bepaalde hoeveelheid drugs en alcohol, illegaal. Die laatste twee zaken kunnen achteraf gemeten worden. Daar zit precies het probleem met lachgas, want het gebruik is niet achteraf aan te tonen. Agenten kunnen alleen actie ondernemen als ze het zien gebeuren. Dit maakt handhaving moeilijk.

In 2016, toen lachgas nog niet echt een ding was, waren er 60 incidenten in het verkeer. Dit jaar staat de teller al op 960 verkeersincidenten met lachgas en dan is het pas augustus. Een onderzoek van jongerenorganisatie TeamAlert en de NOS wees uit dat jongeren geen gevaar in het gebruik van lachgas zien, ook niet achter het stuur.