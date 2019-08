Onbekenden jatten Alfa Romeo Stelvio in Geleen

Aan de politie de taak ze wel bekend te maken.

Niet iedereen heeft een lekker weekend achter de rug. Autobedrijf Auto Coumans in Geleen zeer zeker niet. De firma kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag bezoek van geïnteresseerden in een Alfa Romeo Stelvio. Ze waren er niet om te wachten tot het bedrijf open zou gaan om er vervolgens een kopje koffie te drinken.

Bij aankomst omstreeks 02:05 hadden ze het hekwerk opengebroken. Ook de garagedeur is opengebroken om binnen te komen. Toen ging het allemaal heel snel. Binnen vijf minuten zaten ze in de grijze Alfa Romeo Stelvio met de groene garageplaten 21-FH-28 nog op de SUV. Omstreeks 02:10 reden ze weg in de Alfa in de richting van de A76. De Stelvio werd gevolgd door handlangers in een Peugeot 407, vermoedelijk met Pools kenteken. Op dat moment reden ze langs McDonald’s Geleen. Het autobedrijf is op zoek naar getuigen die bijvoorbeeld in die nacht bij de McDonald’s zaten.

Het autobedrijf ligt op nog geen 20 minuten rijden van de Duitse grens. Als de dieven richting België gevlucht zijn dan waren ze nog sneller de grens over geweest. De kans is dan ook klein dat het dievengilde zich nog binnen de Nederlandse grenzen begeeft. Wie tips heeft in deze zaak kan contact opnemen met de politie.

Fotocredit: Auto Coumans via Facebook