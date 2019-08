Buitenkansje? Scoor een Singer bij een veiling

Het is de eerste keer dat een Singer per opbod verkocht wordt, dus je mag meehelpen de markt te bepalen voor deze creaties.

Het wordt vast een spannend moment voor Singer oprichter Rob Dickinson en zijn matties uit Californië, want voor het eerst wordt een van hun creaties geveild. Dat is althans de claim van Gooding & Company, waar de auto binnenkort onder de hamer gaat. Naar schatting moet het ding het astronomische bedrag van zo’n 800.000 tot 1.000.000 Dollar opleveren. We zijn vast benieuwd of dit ook daadwerkelijk gehaald gaat worden.

Los van de prijs zijn het natuurlijk wel geweldige auto’s, die Singers. De unit die je kan bemachtigen staat bekend als de Mountain View Car, omdat ‘ie deel was van een collectie in -je raadt het al- Mountain View, Californië. De auto was ooit een 964 uit 1991, maar kreeg de volledige Singer-behandeling. In 2016 was de makeover klaar.

De carrosseriekleur is Downton Blue en de wielen en stickers zijn uitgevoerd in Singer Racing Orange. De motor levert zo’n 390 pk en stuurt die power via een Getrag zesbak naar louter de juiste wielen. De dempers komen van Öhlins, de remmen van Brembo en de banden van Michelin. De externe vuldop voor olie is een verwijzing naar de 911 R uit 1967. Het interieur is bruin en episch. Enfin, we weten allemaal hoe Singer rolt. Wat zou jij er voor neerleggen?



