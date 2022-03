Lagere energiebelasting en accijns goed voor rijke stinkerds

De miljarden die de overheid uittrekt om de pijn van hogere energieprijzen te verzachten, komen vooral terecht bij rijke stinkerds.

We leven wederom in bijzondere tijden. Je vraagt je wel eens af hoeveel once in a lifetime crises de moderne mens wel niet meemaakt in zijn leven. Eigenlijk komen op dit moment een aantal dingen bij elkaar. We komen net uit de Rona-crisas (soort van, hier en daar steekt het nog de kop op). In het kader van de Rona-crisas, hebben de grote centrale banken een onheumige bak geld uit ijle lucht gefabriceerd. Dit veroorzaakt nu inflatie van een lang niet gekend niveau (hoewel politici je anders willen doen geloven). En als zure kers op de appelmoes, wil Vladimir Putin de U.S.S.R. in oude glorie herstellen.

Leed

Gevolg is onder andere veel groot menselijk leed in Oekraïne, maar ook wat kleiner (doch nog altijd reëel) leed hier in ons kikkerlandje. Benzineprijzen en energierekeningen stijgen explosief, zonnebloemolie is her en der op rantsoen en koopkrachtplaatjes zijn grimmiger dan je relatie met de griezeligste docent die je ooit hebt gekend.

Gratis geld voor lagere energiebelasting en accijns

Gelukkig komt de Nederlandse overheid nu over de brug met de oplossing, in de vorm van…euhm…nog meer gratis geld. De oplossing voor alles tegenwoordig, hoewel het linksom of rechtsom ooit een keer terugbetaald moet worden natuurlijk. Maar goed, soms kan het even goed zijn natuurlijk om mensen door een lastige periode heen te loodsen met wat extra financiële armslag. Als het dan in ieder geval maar goed terechtkomt.

Onderzoek

Nou is ‘goed terechtkomen’ natuurlijk een relatief begrip waar iedereen zijn eigen invulling aan kan geven. Doch als we klimaatdrammer Rob Jetten moeten geloven, was het de bedoeling dat het extra geld bij ‘de lage inkomens’ terecht zou komen. Echter, zoals blijkt uit onderzoek van Investico, zijn het in de praktijk juist de hoge- en middeninkomens die er vandoor gaan met de dikke miljoenen.

Van de 2,1 miljard die de overheid leent om de energiebelasting en accijns te kunnen verlagen, komt 660 miljoen terecht bij de rijke stinkerds. Middeninkomens gaan aan de haal met 418 miljoen. Voor de lagere inkomens (tot 22.600 Euro per jaar) resteert slechts 240 miljoen. Nou kan je zeggen: is logisch, want rijke mensen verbruiken vaak wat meer energie, dus hebben ook meer compensatie.

Lenin

Doch zelfs relatief gezien komt het voordeel volgens het onderzoek vooral op het bord te liggen van mensen die daar ook al wat danerolles en frambozen hebben liggen. Voor hoge inkomens stijgen de energiekosten naar schatting dit jaar met 1.000 Euro, waarvan 400 Euro wordt gecompenseerd (40%). Voor lage inkomens is de stijging 550 Euro, waarvan 150 Euro wordt gecompenseerd (28%).

