Ferrari lanceert klasse voor F40 Competizione en F50 GT

Mensen, dit is iets om naar uit te kijken.

Ferrari heeft zo een rijke geschiedenis dat het voor zijn trouwe klanten talloze initiatieven kan verzinnen om hierop in te spelen. Corse Clienti bijvoorbeeld, een programma waarmee de sportwagenfabrikant eigenaren van Formule 1-auto’s over de wereld vliegt, bestaat alweer ruim anderhalf decennium. Nu komt het merk met weer een nieuw programma op de proppen, genaamd Club Competizioni GT.

In het nieuwe programma van Ferrari zijn het niet de oude Formule 1-wagens van de Scuderia die op allerlei internationale hun benen mogen strekken, maar juist de GT-auto’s die het merk sinds 1989 ter wereld heeft gebracht en in bezit zijn van fanatieke verzamelaars. In totaal gaat het om precies 12 raceauto’s. Hiertoe behoren o.a. klassiekers als de F40 Competizione, de 575 GTC, de 348 LM, de 360 GT, de F430 GT3, maar ook nieuwere wagens als de GTE- en GT3-uitvoeringen van de 458 en 488. Het absolute huzarenstuk is de F50 GT (special), die in totaal slechts driemaal is gemaakt. Hopelijk zullen eigenaren van een van deze drie bolides het nieuwe Club Competizioni GT-programma gebruiken om hun gekoesterde racemonster uit te laten.

Hoewel het in feite een raceklasse is, zal Ferrari geen echte wedstrijden organiseren. Daarvoor zijn veel van de auto’s immers te kostbaar – het is de Goodwood Revival niet! Nee, in plaats daarvan krijgen eigenaren van Ferrari-racers de kans hun auto met steun van de Italianen over allerlei waanzinnige circuits te sturen. De Italianen hebben voor dit jaar o.a. Mugello, Vallelunga, Indianapolis en Fuji op de kalender staan. In april wordt het eerste raceweekend georganiseerd.