Vlotte hatchback met 160 pk – Autoblog advies

We slingeren de occasions-sites weer eens aan. Wat zijn de opties als je een vlotte hatchback met 160 pk (of meer) zoekt?

Een auto is altijd een groot compromis. Dat klinkt niet heel erg sexy. Daarom zetten fabrikanten altijd heel erg groot het woord ‘compromisloos’ in de folder. Staat goed. Uiteindelijk willen we een auto waarmee we alles goed kunnen doen. Omdat iedereen net even een iets ander eisenpakket heeft en net even een afwijkende smaak, zie je ook verschillende auto’s op de weg.

Martijn (nee, niet onze videoman) heeft op dit moment een soortgelijke aanvraag die hij vrij bondig kan formuleren. Want was nu de beste hatchback als je iets zoekt met een beetje power. Het hoeft zeker geen hyper hatch te zijn, maar gewoon een keurige vlotte hatchback met 160 pk. Eentje om de Citroen C4 te vervangen. Die is op zich prima, maar iets te braafjes.

De wensen en eisen van Martijn voor een vlotte hatchback met 160 pk kun je hieronder bekijken:

Huidige/vorige auto’s C4(2015) Passat variant 1.4 TSI (2010), Seat Ibiza 1.6 Koop / lease: Koop Budget € 10.0000 Jaarkilometrage 10.000 km Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto C4 rijden is comfortabel maar niet leuk Gezinssamenstelling Co ouderschap Voorkeursmerken / modellen Ford Focus Titanium 180pk / vlotte hatchback rond de 180 pk No-go merken Alles onder de 160 pk

Ford Focus 1.6 EcoBoost Titanium (DYB)

€ 8.950

2011

130.000 km

In principe draag je zelf al een perfecte kandidaat aan als je een vlotte hatchback met 160 pk zoekt (deze heeft zelfs 22 paarden extra). De Ford Focus is zo’n auto die autorijden net even wat leuker maakt. Het stuurt iets directer, het schakelt wat strakker en de wegligging is lekker sportief.

Het is overigens een heel uitgebalanceerde auto om te rijden, dus maak niet de fout door te denken dat dit een zeer oncomfortabele auto is. Nog een voordeel is het uiterlijk, omdat de huidige Focus er best veel op lijkt, komt ‘ie zeker niet verouderd over.

Maak niet de fout voor de Powershift-automaat te kiezen, die zijn niet betrouwbaar. De 1.6 EcoBoost heeft minder issues dan de TSI- en THP-motoren, maar er zijn alsnog zat aandachtspunten specifiek voor deze motor. Check daarom ook ons Focus Mk3 aankoopadvies! Ander nadeel: het interieur is voldoende ruim, maar niet echt fraai qua design of materialen. Ook zijn er niet veel exemplaren te vinden die aan de eisen voldoen.

Alfa Romeo Giulietta 1.4 T-Jet Distinctive (940)

€ 9.500

2012

130.000 km

Dit gaat heel erg raar klinken, maar waarschijnlijk is de meest betrouwbare keuze in dit overzicht een Alfa Romeo! Dat blijkt wel uit het Alfa Romeo Giulietta aankoopadvies. De Giulietta is een keurige hatchback die precies aan de eisen voldoet.

Met 170 pk is het geen racemonster, maar het is echt meer dan voldoende voor Nederland. Qua rijden is het net even een tandje scherper dan de Focus, fraai in balans. Verder: de Alfa Romeo Giulietta is een beeldschone auto, zeker als je een exemplaar hebt op een goed setje wielen. Daar knapt deze vlotte hatchback met 160 pk (170 eigenlijk) enorm van op.

Qua interieur: zoek naar eentje met leer, ze zijn zat te vinden en het geeft het interieur behoorlijk wat extra cachet. Het dashboard is niet typisch Alfa, een tikkeltje saai zelfs. Bij de 147 en 159 was dat beter voor elkaar. Maar het is ook weer niet zwaar ondermaats. Nog een voordeel: je hebt altijd vijf deuren en de 170 pk motor is echt gemakkelijk te vinden in het budget. Je hebt ruim de keuze. Dat is ook wel prettig.

BMW 114i (F20)

€ 9.500

2012

140.000 km

Ja, joh! Een heuse BMW! Je kan de F20 tegenwoordig al voor 10.000 euro op de kop tikken. Deze specifieke BMW 1 Serie voldoet absoluut niet aan de eisen met 102 schamele pk’s. Dan kom je dus 58 paarden te kort als je de zoektocht naar een vlotte hatchback met 160 pk heel letterlijk neemt. Het is echter een terug-getuned blok, dus met de nodige reserves. Na een krachtkuurtje kun je zo naar 215 pk gaan. Dat is wel grappig.

Voor de veiligheid kun je ook de ECU-mapping van de 170 pk-versie (118i) erop zitten. Het grootste nadeel van de 1 Serie is dat ‘ie enorm kaal is. Opties waren heel erg duur, dus als je per se navigatie, lichtmetalen wielen, sportstoelen en dergelijke wenst, zijn er maar een paar te koop die bovendien erg prijzig zijn.

De 114i is voorzien van achterwielaandrijving, wat de auto een uniek en eigen karakter geeft. Het zorgt er ook voor dat de ruimte relatief tegenvalt voor het soort auto. Het is verder wel een erg prettige metgezel en met 200+ pk ook nog eens lekker vlot. Er zijn uiteraard voldoende potentiële mankementen en die vind je in het Autoblog BMW 1 Serie (F20) aankoopadvies!

Opel Astra 1.6 Turbo Cosmo (J)

€ 9.950

2011

95.000 km

Dit is een beetje de vlotte hatchback met 160 pk (+20 pk) die je gaat vergeten te kopen, net als vele anderen. De Opel Astra van deze generatie vindt men te zwaar en ergens klopte dat ook. Het is zeker geen lichtgewicht in zijn klasse. Aan de andere kant, de Opel Astra is voor zijn soort ook erg ruim, zowel op de voorstoelen als op de achterbank.

Daarbij heeft de 180 pk sterke 1.6 Turbo geen enkele moeite met de 1.390 kg wegende Astra, die in de meeste gevallen altijd compleet is uitgerust met deze motor. Daarbij voelt de auto enorm ‘volwassen’ aan. Daarmee bedoelen we niet dat ‘ie een scheetkussen niet kan waarderen, maar dat de auto rijdt als een klasse hoger uit die periode.

Dankzij het gewicht, de fikse spoorbreedte en de flinke wielbasis is het een comfortabele auto voor op de langere ritten. De auto kent niet erg veel chronische issues, maar het is wel handig om het Autoblog Opel Astra Aankoopadvies door te nemen. Ook wel lekker, in het budget kun je erg nette exemplaren vinden. Van dit rijtje is het de auto waarmee je zo in een ruk naar Spanje rijdt.

Semi-Yolo: Honda Civic Type-R (FN2)

€ 9.950

2007

160.000 km

Het is echt niet erg om eens te kijken naar een oudere auto. Daar hoeft namelijk niets mis mee te zijn. Neem deze Honda bijvoorbeeld. Dat is in principe gewoon een keurige vijfdeurs hatchback die echt verrassend ruim is, ook op de achterbank!

Qua betrouwbaarheid zit je ook meer dan goed, want het is een Honda en die kiezen ervoor om ze zo te bouwen dat hun producten niet stuk gaan. In dit geval mis je een paar dingen als een turbo, automaat met dubbele koppeling, directe injectie en elektrische stuurbekrachtiging.

Dit heeft als resultaat dat de Honda Civic Type-R érg leuk is. Wellicht niet zo vermakelijk als zijn voorganger, maar deze FN-generatie ziet er aanzienlijk moderner uit. Je vindt ze geregeld voor 10.000 euro. Zorg wel dat je er eentje koopt van een liefhebber (dat je als Type-R bezitter eigenlijk automatisch bent).

Yolo, deel I: Peugeot 308 GTI (T7)

€ 9.990

130.000 km

2012

Eigenlijk is het wel vreemd. De BMW 1 Serie met N13-motor wordt geregeld aangeraden. Eventueel met een paar aantekeningen. Als het aankomt op de 1.6 THP van Peugeot, dan slaat iedereen alarm. Dat is deels terecht, want er zaten echt misperen tussen.

Bij onze zoektocht was het eerste exemplaar erg scherp geprijsd, want MOTOR DEFECT. Ai, da’s niet wat je wil. In veel gevallen zijn de motorproblemen al aan het licht gekomen en aangepast. Het probleem is alleen dat het zoveel is dat stuk kan gaan aan het blok.

Ga daarom voor en zo laat mogelijk exemplaar, die hebben minder problemen (over het algemeen). Check sowieso het Peugeot 308 aankoopadvies. Verder is de Peugeot 308 GTI een prettig rijdende vlotte hatchback met 160 pk (eh, 200 zelfs!). Die motor is een fijn blok als ‘ie het doet, het interieur is keurig voor elkaar en het is een prettig Frans rijdende auto, met een aangename demping. In principe voldoet de auto uitstekend aan de eisen. Alleen ja, die eventuele problemen, daar moet je je wel even tegen wapenen.

Yolo, deel II: Seat Leon FR 2.0 TSI (1P)

€ 9.750

2010

95.000 km

Met de Seat Leon FR is dat niet anders. Ook daarbij is er een punt van aandacht en dat is de motor. Net als de 308 GTI zijn er bekende issues (bekijk hier het Seat Leon (1P) aankoopadvies) die prijzig kunnen uitvallen. Aan de andere kant: er zijn oplossingen voor en in de meeste gevallen was het al lang aan het licht gekomen wanneer er echt iets mis is.

Check dus goed de onderhoudshistorie. Iedereen praat altijd de Golf V GTI de hemel in, maar deze is nauwelijks minder leuk. Logisch, want de motor, bak en onderstel zijn grotendeels identiek. Ten opzichte van de Golf heb je met de Seat altijd een vijfdeurs-koetswerk.

Het interieur van de Golf is een stuk fraaier en matig in de Leon. Het is niet echt mooi vorm gegeven en het plastic geeft een nieuwe dimensie aan het woord keihard. Ondanks de kale ambiance zitten veel items er vaak wel op, dus je komt niets te kort.

En ondanks dat de motor de nodige aandachtspunten heeft, is het wel een beer van blok dat trekt als een malle en ook nog eens de nodige chippotentie heeft. Nog een voordeel: je vindt keurige exemplaren in het budget. Mocht het overkill zijn en je echt een vlotte hatchback met 160 pk en geen pk meer te zoeken, de 1.8 TSI leverde precies 180 ps.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!