Russisch konvooi voelt pijn van goedkope Chinese banden

Het inmiddels beroemde Russisch konvooi heeft naar verluidt gefaald door goedkope Chinese banden.

Het moment dat je er achterkomt dat kostenbesparingen een iets te grote rol hebben gespeeld in het ontwerpen van een product waarmee je aan het werk bent, is nooit leuk. Bijvoorbeeld als je met je splinternieuwe Tiguan langs de kant van de weg komt te staan met een lekke band. Het is sowieso al een baalmomentje. Maar als je dan ook nog ondervindt dat Pon een lekker voordelige Ling Long achterin heeft gegooid als reserveband, kan dat het nog net even erger maken.

Toch kan het altijd nog minder. Je kan er bijvoorbeeld ook achterkomen dat je broodheer goedkope Chinese banden onder je legertruck geschroefd heeft, op het moment dat je bezig bent een land binnen te vallen. Een man op Twitter die zichzelf identificeert als ‘a bit of an expert’ (dan weet je dat het goed zit) op het gebied van banden, denkt dat dit wel eens de koddige reden kan zijn van dat Russisch konvooi dat nu al dagen stilstaat in de middle of nowhere.

Bit of a tire expert here. Those aren't Soviet-era heavy truck radials. Chinese military tires, and I believe specifically the Yellow Sea YS20. This is a tire I first encountered in Somalia and Sudan; it's a bad Chinese copy of the excellent Michelin XZL military tire design. 🇫🇷 — Karl T. Muth 🌐✈️📊 (@KarlMuth) March 3, 2022

Het viel deze rubber-afficionado op dat de banden onder de truck geen ouderwetse degelijke Sowjet-kwaliteit hebben. In plaats daarvan zijn het volgens hem Yellow Sea YS20 sloffen. Dat zijn volgens deze connaisseur nepversies van Michelin XZL banden speciaal ontworpen voor militaire inzet. Die Michelin banden worden echter voor gebruik door een Röntgenscanner getrokken. De goedkope Chinese namaak echter…euhm…niet.

Zwaar materieel staat vaak lang stil, waardoor banden uit kunnen drogen. Vervolgens is de speculaas nu dat deze banden niet opgewassen zijn tegen het modderige terrein in combinatie met de stress die de heftige machines erop loslaten. Het resultaat onder de streep is veel lekke banden en vertraging. Althans, dat is dan de theorie. Het zou echter zo maar zo kunnen wezen, dus we wilden je ‘m niet onthouden. Heb jij ook goedkope Chinese banden op je auto?