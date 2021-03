Een van Lagonda's laatste sedans staat nu te koop - Autoblog.nl

Veel auto’s heeft Lagonda nooit gemaakt, maar deze sedan is wel een van de laatste. En deze kan nu van jou zijn.

De Lagonda Taraf moest Aston Martins uitstapje worden naar hyperluxe sedans. In eerste instantie was de bolide exclusief voor het Midden-Oosten, later mocht ook de rest van de wereld genieten van deze sedan. Een verkoopsucces werd het niet, maar dat was ook niet per se de bedoeling. Het plan was om maximaal 200 stuks te verkopen tegen net geen miljoen euro, exclusief belastingen. Uiteindelijk verkochten ze naar verwachting een stuk of 120 Tarafs.

Aston Martin had plannen om na de Taraf meer Lagonda’s uit te brengen, maar zo ver is het tot nu toe niet gekomen. De elektrische SUV was eerst uitgesteld naar 2025. Carscoops meldt nu echter dat Aston Martin helemaal met die SUV gaat stoppen. Lagonda gaat volgens deze plannen geen eigen auto’s meer uitbrengen, maar wordt een soort luxe-embleem voor Aston Martin. Denk aan wat Maybach inmiddels voor Mercedes is. Aston Martin-baas Moers zou volgende maand deze plannen toelichten.

Dat betekent dat de Taraf de laatste sedan is die Lagonda ooit zal maken. Tenminste, voor zover we nu weten, dan. Heb je daardoor nu ineens de intense drang om zo’n luxe slee aan te schaffen? Dan heeft het Britse bedrijf Nicholas Mee goed nieuws voor je. Zij hebben namelijk zo’n Taraf nu te koop staan.

Het gaat om een model uit 2016 met uiteraard de V12 onder de motorkap. Deze levert 548 pk en is gekoppeld aan een achttraps-automaat. Hiermee kan de 97 km/u binnen 4,4 seconden worden aangetikt, op naar een topsnelheid van 306 km/u. De Taraf heeft nog maar 150 kilometer gelopen. Je zal dus zeer je best moeten doen om een nieuwere te kunnen vinden.

De Taraf is gespoten in onyxzwart, al is het interieur bij deze bolide misschien wel nog belangrijker. Hier zien we de kleuren Winter Wheat en Obsidian Black en meer luxe snufjes dan je nodig hebt.. Dikke Bang & Olufsen stereo, koelkastje tussen de achterstoelen, schermen achter de voorstoelen… Alles wat je nodig hebt om je in stijl en comfort van A naar B te laten vervoeren. Een prijs noemt Nicholas Mee niet, maar heel veel afschrijving hoef je waarschijnlijk niet te verwachten…