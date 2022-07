Doodgeboren Volkswagen Phaeton zou een twaalfcilinder krijgen

De recent getoonde ’tweede generatie’ Volkswagen Phaeton die er nooit kwam, was technisch ook al helemaal uitgekiemd. Een W12-motor stond op de planning, bijvoorbeeld.

Vorige week schudde Volkswagen ons op met de tweede generatie Phaeton! Daarna ging die opschudding gelijk weer weg, want de tweede generatie Phaeton komt eigenlijk al uit 2016. Er werd des tijds gepland om de bijzondere limousine van Volkswagen van een opvolger te voorzien. Het designteam opperde vier verschillende designs en de bazen van VW zagen het meeste brood in het design wat vorige week gedeeld werd.

Technische details

Daarom stond het design ook centraal en ook al lijkt het iets meer Audi dan Volkswagen, alles werd uit de kast getrokken voor deze nieuwe Phaeton. Of je het mooi vindt moet je zelf weten, maar qua statigheid leek het best een aardige opvolger te worden.

Toch zat Volkswagen al in het stadium dat er nagedacht werd over technische details. Zo stond de Phaeton 2.0 op het MLB-platform, gedeeld met onder meer de Audi A6, A8, Q7 en Bentley Bentayga. Dat laatste is even belangrijk, want ze pakten nóg een bladzijde uit het Bentayga-boek.

Twaalfcilinder!

De vorige Volkswagen Phaeton was namelijk ook een soort Bentley. De Phaeton vormde de basis voor de revolutie die Bentley doormaakte in de vroege jaren ’00. Daarom werd de Phaeton aangeboden met achtcilinders, een tiencilinder en zelfs een twaalfcilinder. De 6.0 liter grote W12 is een graag geziene gast in Bentleys en tot voor kort in de Audi A8, maar dus ook in de Phaeton. Dat wilde Volkswagen opnieuw proberen met de Phaeton 2.0.

De Volkswagen Phaeton 2.0 zou als topmotor die 6.0 W12 krijgen met 612 pk. Ook stond de V8 TDI (van de Bentayga Diesel en de dikste Audi A8 TDI) op de planning met 408 pk. Ook zouden er drie zescilinders komen: TSI (340 pk), TDI (286 pk) en PHEV (462 pk). Allemaal bekende aandrijflijnen uit de Volkswagen-groep, maar helemaal de W12 in een Volkswagen had van de Phaeton een bijzonderheid moeten maken. Naast natuurlijk dat het dan weer een soort bijna-Bentley was geweest.

Snufjes

Datzelfde geldt voor de technische snufjes waarmee Volkswagen de nieuwe Phaeton wilde uitrusten. Een luxueus interieur, bijvoorbeeld. Het lijkt allemaal redelijk standaard Volkswagen, dus mooie materialen maar wel lekker recht-toe-recht-aan ontworpen. Een highlight van het interieur is een binnenspiegel zonder randen. Een geinige gimmick achter: instelbaar privacy-glass. Met een druk op de knop kun je het glas tinten. Ook ‘kruispuntassistent’, waar de auto de stoplichten in je scherm laat zien, zou op de Phaeton verschijnen. Nu debuteerde die optie op moderne Audi’s. Datzelfde geldt voor een systeem dat de deur blokkeert als de auto iets in zijn dode hoek detecteert, zodat er geen fietsers naar binnen fietsen.

Ook was Volkswagen aan het experimenteren met draadloos opladen. Nee, niet een vakje waar je smartphone oplaadt, maar het opladen van de PHEV-accu middels een inductielader. Dat zou de Volkswagen Phaeton een bijzondere innovatie meegeven, nu is het BMW (en deels McLaren) die de eer van inductieladen op mag strijken.

Een technisch hoogstandje, een strak design, de terugkeer van de Phaeton én de W12 terug in een Volkswagen: de Wolfsburgers geven ons zo erg veel redenen om deze auto te willen. Zoals de vorige keer gezegd: Volkswagen gaat niks doen met deze auto. Ze laten hem alleen even zien om te tonen wat we missen. Hij komt niet meer op de markt. Misschien als we allemaal in koor “awhhh” zeggen, dat Volkswagen voor de komende jaren wél een nieuwe Phaeton gaat bouwen. Al betwijfelen of die een W12 gaat krijgen. (via Auto, Motor und Sport)