Dit uiterlijk past de 585 pk sterke Kia EV6 GT wel

Niet je doorsnee leasebak. De 585 pk sterke Kia EV6 GT in een bijzondere gedaante.

Het aanbod leuke elektrische auto’s groeit. Dat is maar goed ook. Want liefhebbers van leuk sturen zitten toch niet te wachten op een auto als een ‘mobiliteitsoplossing’. Het moet ook een grijns op je gezicht toveren. Dat zal met de Kia EV6 GT vermoedelijk wel snor zitten.

Over onze Kia EV6 duurtester is de redactie immers al dik tevreden. Met 325 pk en 605 Nm is het goed vooruit komen. Maar je weet hoe het gaat. Bij Autoblog vinden we meer (bijna) altijd beter. Later lanceert Kia ook een EV6 als GT, met maar liefst 585 pk. Dat moet een feestje worden.

Het uiterlijk zal niet heel veel anders zijn in vergelijking met de reguliere versies. Gelukkig weet fotosoepspecialist Zephyr Designz er wel wat van te maken. Hij gaf de elektrische auto een passende make-over. Allemaal digitaal overigens. Er is nog niemand zo gek geweest dit echt te doen met een EV6. Jammer eigenlijk, want het ziet er wel lekker extreem uit.

Dat het een inspiratie mag zijn voor anderen om de Kia EV6 GT eens lekker aan te pakken wanneer deze uitgeleverd gaat worden. Eerlijk is eerlijk, die spoiler is wat overdreven. Maar de rest? Kom maar door. Het is een uiterlijk dat prima past bij de indrukwekkende prestaties van de EV6 GT. Het koppel van 740 Nm duwt je in 3,5 seconden naar 100 km/u!