Lambo Aventador in beslag genomen: gaat 170 waar je 60 mag

De politie heeft een Lamborghini Aventador in beslag genomen na het begaan van een heftige snelheidsovertreding.

Een paar kilometer te hard rijden, of de snelheid overschrijden met tientallen kilometers per uur. Het is nogal een verschil. En dat is ook zo met de consequenties. De bestuurder van een Lamborghini Aventador in de Canadese York regio moest er op de harde manier achterkomen. York ligt in de provincie Ontario en ligt in de buurt van de grote stad Toronto.

De politie betrapte de Aventador op het rijden van een pittige snelheid. Namelijk 170 km/u. Dat deed de bestuurder in een zone waar 60 km/u de maximumsnelheid is. Kortom, een snelheidsovertreding van 110 km/u. De politie deelde een foto van de Aventador. Het plaatje is zo te zien geschoten met een aardappel:

De gevolgen zijn zwaar voor een dergelijke overtreding. Het was tijdelijk afscheid nemen van de supercar. De politie nam de Lamborghini Aventador voor 14 dagen in beslag. Maakt ook niet uit, want met het eveneens ingevorderde rijbewijs mocht de bestuurder er toch al niet meer in rijden.

Agenten hadden een berger opgeroepen om de witte Lamborghini af te voeren. De bestuurder moet op de blaren zitten en zijn zonden overdenken. Dat de politie op deze weg controleerde op snelheidsovertredingen was geen toeval. Juist op dat traject gebeurden de laatste tijd veel ongelukken.

Fotocredit: York Regional Police