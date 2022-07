Jij mag niet zelf roeren in de BMW Z4 met handbak

Mosterd na de maaltijd of een welkome toevoeging? De BMW Z4 zescilinder met een handbak.

Toen de huidige generatie BMW Z4 met zescilinder op de markt kwam was er keuze uit slechts één mogelijkheid: een automaat. Zelf roeren was er niet bij.

BMW Z4 handbak

De Z4 is samen met de Toyota Supra ontwikkeld. Ook die Supra kwam enkel met automaat op de markt. Later maakte Toyota echter de keuze om toch de Supra met handbak te leveren. Die keuze is nog niet zo lang geleden gemaakt overigens.

En warempel, opeens klinken er geluiden over een BMW Z4 met handbak. Spring niet meteen een gat in de lucht als je hierom staat te springen. Voorlopig beweren bronnen dat BMW van plan is dit enkel en alleen te doen voor de Amerikaanse markt.

Dat betekent dat de BMW Z4 in combinatie met een handbak voor de Nederlandse markt uitgesloten blijft. In de Verenigde Staten zien ze het zelf kunnen schakelen in een sportauto als een soort heiligheid. De keuze om de Z4 zescilinder met handbak uit te brengen in de States is in dat opzicht niet zo gek.

Waarom BMW pas zo laat pas deze beslissing komt is niet bekend. De huidige generatie Z4 is sinds 2019 verkrijgbaar. Dat er in 2022 een handbak verschijnt voelt toch een beetje als mosterd na de maaltijd. Het is in elk geval geen topic waar je lang over na hoeft te denken. Alleen Amerikanen hebben de beslissing te maken. Handgeschakeld of automaat. (via BMW Blog)