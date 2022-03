Lamborghini Aventador Ultimae terug van weggeweest

Om klanten tevreden te houden had Lamborghini eigenlijk niet keus, de Aventador Ultimae komt terug.

Zodra bekend werd dat de Felicity Ace was gezonken was de vraag wat er met de verloren auto’s moest gebeuren. De klanten moeten toch op de één of andere manier gecompenseerd worden. Het probleem waren dat er auto’s aan boord waren die in een gelimiteerde oplage worden gemaakt. De productie van de Aventador was afgesloten met de Ultimae. Lamborghini heeft volgens Autonews nu de beslissing gemaakt om de Aventador terug in productie te nemen. Wat werd verwacht gaat nu echt gebeuren.

De klanten zullen maanden langer op hun auto moeten wachten. Hoe lang het precies gaat duren is niet bekend. Beter laat dan nooit. Lamborghini zal ongetwijfeld de klanten een keuze hebben gegeven. Geld terug of de productieslot behouden en langer wachten op de auto. Feitelijk betekent dit dat er meer exemplaren komen van de Ultimae dan Lamborghini voor ogen had. Maar auto’s meetellen die op de bodem van de oceaan liggen is eigenlijk een beetje valsspelen hè.

In totaal waren 15 exemplaren van de Aventador aan boord met de Verenigde Staten als bestemming. De Ultimae was het uitzwaaimodel. Het model beschikt over 780 pk uit de welbekende atmosferische V12. Van de Ultimae worden 350 coupé en 250 roadsters gemaakt.