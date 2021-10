Lambo eigenaar raakt auto kwijt na 106 km/u (te hard) rijden

Een kersverse Lambo eigenaar mocht zijn splinternieuwe auto inleveren.

Mocht je denken dat Nederland het ergste land is om te wonen voor de petrolhead, dan zit je er naast. Ja, je betaalt redelijk veel belasting. Maar mits je de juiste auto rijdt is het relatief betaalbaar. Naast de aanschafbelasting valt het op zich wel mee qua motorrijtuigenbelasting en dergelijke.

Natuurlijk, collega @nicolasr blijft maar grinniken dat de ‘wegenbelasting’ op zijn Porsche Cayenne Diesel láger is dan de motorruitijgenbelasting op een modele diesel-stationwagon. Maar als je het vergelijkt met Scandinavië, dan valt het hier best mee. Ook als het aankomt op boetes. Die zijn in Nederland pittig, maar nog enigszins te begrijpen. In Scandinavië gaat het er een stuk aan strenger aan toe.

Huracán

Sowieso in Denemarken. Daar kwam een man uit Noorwegen achter. Hij was een van de weinigen die geen elektrische auto had gekocht, maar een Lamborghini Huracán. Niet zo maar eentje, maar een Huracán Performante Spyder. Enkele uren nadat hij de auto had, besloot hij in Denemarken een ‘klein beetje’ te hard te rijden. Helaas werd hij betrapt op zijn strapatsen door de Deense Hermandad.

De snelheid was redelijk pittig: 236 km/u op de E39, net ten zuiden bij Hjørring. Nu kan de zo’n Huracán met gemak 300 km/u halen, dus waarschijnlijk hield de eigenaar zich nog heel erg in. Maar het mocht niet baten. De man moest zijn auto inleveren aan de Deense autoriteiten. Het is niet zo dat het een kwestie van alleen een flinke boete betalen betreft. Die Lamborghini kan hij namelijk kwijtraken.

Krankzinnige Lambo eigenaar

Er is namelijk een nieuwe wet tegen ‘krankzinnig autorijden’ in Denemarken. Als je bijvoorbeeld twee keer de toegestane snelheid rijdt of meer dan 2 promille alcohol in je bloed hebt. Afgaande op deze wet, kunnen de autoriteiten de auto confisqueren en te koop zetten middels een veiling (nee, niet The Collectables).

Is de Lambo eigenaar zijn auto definitief kwijt? Dat is nog niet zeker. Zijn auto is nu in beslag genomen. Vervolgens moet er nog een vonnis volgen. Op basis daarvan kan de eigenaar alsnog in beroep gaan, mocht de uitslag hem niet aanstaan. Volgens de Nationale Politie van Denemarken zijn er in totaal 510 auto’s in beslag genomen vanwege ‘krankzinnig’ rijgedrag. Echter, nog geen enkele auto daarvan is op een veiling terecht gekomen.

Via: Nordjyske.

Met dank aan Kenneth voor de tip!