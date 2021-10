Volkswagen: EV transitie moet sneller om banen te redden

Toch mooi om te zien dat Volkswagen de EV transitie wil versnellen.

Er was ooit een tijd waarbij Volkswagen Aktien Gesellschaft dermate machtig was, dat ze behoorlijk arrogant konden zijn in benadering. Toen Renault het submerk ‘Dacia’ lanceerde, was het gegniffel niet van de lucht bij VW. Volgens hen concurreerde de toen nieuwe Dacia Logan met een gebruikte VW Golf.

Hybrides en EV’s waren ook onnodig, want de TDI’s waren extreem zuinig. Vervolgens bleken VAG-auto’s helemaal niet zo degelijk te zijn. De kettingspanners, zuigers en versnellingsbakken leken van papier maché gemaakt. Oh, en die dieseltjes waren stiekem vervuilend.

Stroomversnelling

Mede daardoor kwam de EV transitie bij VW in een stroomversnelling terecht. Het heeft ze tot nu toe geen windeieren gelegd. Maar nu wil Volkswagen doorpakken. uiteraard niet voor eigen financieel gewin, maar om banen te redden. Volkswagen AG-honcho Herbert Diess zegt dat als de transitie naar EV’s te lang duurt, dat dan heel erg veel banen gaat kosten. Zo’n 30.000 mensen zitten dan ineens zonder werk.

Waarschijnlijk voelt Herbert Diess de hete adem van Elon Musk in zijn nek (niet letterlijk, dat zou een eng beeld zijn). Binnen een paar weken zal de Tesla Gigafactory in Berlijn EV’s gaan produceren. Het plan is om 500.000 auto’s op jaarbasis te maken, waardoor er 12.000 banen ingevuld moesten worden.

Volkswagen: EV transitie zorgt voor 25.000 banen

Uiteraard gaat Volkswagen daaroverheen. In hun fabriek in Wolfsburg moeten namelijk 700.000 elektrische auto’s gebouwd gaan worden. Daarvoor zijn 25.000 medewerkers nodig. Op dit moment werken er 50.000 Curryworst-etende mensen in Wolfsburg, maar worden er 0 EV’s gebouwd. Het is opmerkelijk dat Diess de uitspraak doet. Een transitie naar EV’s zal uiteindelijk leiden tot minder banden, is de consensus. Elektrische auto’s hebben nu eenmaal minder onderdelen, waardoor er minder mensen nodig zijn om de auto’s in elkaar te schroeven.

Het is helemaal opmerkelijk omdat Toyota juist precies het tegenovergestelde zegt. Volgens de Japanners zorgt de EV-transitie ervoor dat er miljoenen banen verloren gaan. Heel ‘toevallig’ heeft Toyota nauwelijks geïnvesteerd in elektrische auto’s en lijkt Volkswagen al zijn geld erop gezet te hebben. In ander nieuws, Jan Boskamp denkt dat Feijenoord kampioen wordt, Helmut Marko is het met Verstappen eens en @jaapiyo vindt achterwielaandrijving het beste.

Via: Reuters.