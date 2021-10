Cupra weekt zich los van Seat, meer unieke modellen

Cupra weekt zich los en wordt nog meer een zelfstandig merk in de toekomst.

Het was niet helemaal duidelijk wat de Volkswagen Groep voor ogen had met het zelfstandige merk Cupra. Dat was eerst een badge voor de snelste Seats. Vervolgens werden de Seat Cupra’s voorzien van een Tribal-esque badge en was het ineens een merk.

De Cupra Ateca is natuurlijk een snelle Ateca en de Cupra Leon is een snelle Seat Leon. Is dat erg? Helemaal niet. Maar had het niet gewoon beter dan bij een badge kunnen blijven in plaats van een merk?

Cupra weekt zich los

Volgens sommige ‘hooggeplaatste individuen’ is dit slechts het begin en komen er meer en meer unieke modellen bij voor het merk. Cupra weekt zich als het ware los van Seat. Cupra moet een sportief merk zijn dat tussen de prijsvechters (Seat dus) en premium merken invalt. Sommige van die modellen komen al heel erg snel. Denk aan de Cupra Born waar Wouter onlangs nog een blokje om mee reed. Ook de Tavascan zal enkel en alleen als Cupra verschijnen.

Over de Cupra Rebel is men iets minder duidelijk. Dat is een kleine elektrische auto die hoogstwaarschijnlijk ook onder andere badges verkocht wordt. Die auto gaat wel gebouwd worden door Cupra, maar dan dus ook met Seat- en Skoda-logo op de neus.

Niet compleet uniek

Dat wil overigens niet zeggen dat de Cupra’s van de toekomst compleet uniek worden. Net als de andere merken uit de Volkswagen Group zal Cupra gebruik maken van de beschikbare platforms en aandrijflijnen. Ondanks alle goede bedoelingen zal Cupra nog wel het meest gelinkt blijven aan Seat. Kijk maar naar de Cupra Formentor.

Dat is een uniek model met apart koetswerk, maar het dashboard is bijvoorbeeld identiek aan de Seat Leon. Seat heeft onlangs nog een submerk gelanceerd: ‘MO’. Dat is meer een vervoersconcept dan echt een (auto)merk. Onder de MO-naam gaat men bijvoorbeeld die elektrische scooters aan de man brengen. Wellicht dat MO ook een rol gaat spelen bij de kleine elektrische auto van het conern die Cupra gaat bouwen.

