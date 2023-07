Purosangue schaalmodel kost evenveel als een nieuwe Kia

Dit Purosangue schaalmodel is werkelijk peperduur.

Kennen jullie de film United Passions nog? Dat is een film met grote namen als Sam Neill (Jurassic Park), Gerard Depardieu (Obelix) en Tim Roth (die dude van Pulp Fiction én Reservoir Dogs). De film is gemaakt in opdracht van de FIFA, die ook de film betaald hebben. Het is de enige sportfilm waarbij men niet naar de sporters kijkt, maar naar de hoge bazen van de organisatie. Precies wat je niet wil zien over de film over het eerste WK.

Enfin, wij moesten aan die film denken bij het zien van dit Ferrari Purosangue schaalmodel. Schaalmodellen van Ferrari zijn goede handel. Vroeger ging al het zakgeld van ondergetekende naar de 1:18 collectie van Bburago en Maisto. Het merk is natuurlijk bij velen heel erg geliefd. Het is natuurlijk altijd tof om een schaalmodel van een sportwagen in de vitrine te hebben staan.

Aanzienlijk prijziger

Waar je een Bburago voor 30-40 gulden had, is dit Purosangue schaalmodel aanzienlijk duurder. Heel erg veel duurder. Sterker nog, voor de vanafprijs van dit product van Amalgam.

Wat is er dan zo bijzonder aan? In eerste instantie de schaal: 1 op 8. Dat is een flinke maat. Ten tweede is het een zeldzaam model: Amalgam gaat er slechts 199 van bouwen. Daarmee is het schaamodel zeldzamer dan het levensechte model.

Het koste Amalgam ongeveer 3.000 uur om het model te ontwikkelen. De productie van het model kost 300 uur per stuk. Helemaal gaaf is dat je je model samen kunt stellen.

Wat kost dit Purosangue schaalmodel dan?

Of er een configurator is, weten we niet. Wel dat als je een unieke lakkleur, interieurkleur en andere velgen wenst, dat die mogelijkheid bestaat. Dan krijg je een ‘bespoke’ uitvoering en moet je iets meer betalen: 18.195.

Daarmee is dit Purosangue schaalmodel duurder dan een nieuwe Kia Picanto Comfortline 1.0 DPi. Die Kia is óók een vierzits uitvoering en kost slechts 17.740 euro!

Daarbij is het net echt de Ferrari die je wil, toch? Als je dan toch een kleine 18 mille gaat stukslaan op een schaalmodel, pak je niet de crossover van het merk. Toch?