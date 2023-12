Romain Grosjean heeft nieuwe baan en auto van de zaak

Prima arbeidsvoorwaarden ook denk ik. Romain Grosjean gaat aan de slag bij Lamborghini.

Formule 1 is al een tijdje verleden tijd voor Romain Grosjean. De coureur, die met name wereldberoemd werd door een crash met zo’n grote vuurbal te overleven, heeft na zijn avontuur bij Haas het racen zeker niet opgegeven.

Romain Grosjean naar Lamborghini

De man die door vuur loopt gaat volgend jaar rijden voor Lamborghini in IMSA racekampioenschap. Dat doet hij achter het stuur van de Lamborghini SC63. Dat doet hij niet alleen. De line-up bestaat verder uit Matteo Cairoli, Edoardo Mortara, Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli en Daniil Kvyat. Laatstgenoemde is natuurlijk ook geen onbekende. De ex van Kelly was voorheen ook actief in de Formule 1.

Samen vormen ze de coureurs voor het Lamborghini Iron Lynx LMDh team. IMSA is niet het enige kampioenschap waar de SC63 aan deelneemt. Lamborghini gaat ook racen binnen het WEC, met natuurlijk een prestigieuze deelname aan Le Mans.

Het is verfrissend om een merk als Lamborghini in deze racetak te zien. Racen is het merk niet vreemd. Lamborghini is onder andere bekend van de Gallardo en later Huracan raceauto’s. IMSA en het WEC is andere koek, met de SC63 prototype gaat het merk nog een stapje verder door de wereld van hypercar racers binnen te stappen.

Voor Romain Grosjean is het racen voor Lamborghini een nieuw avontuur. De Zwitsers-Franse coureur heeft er al een deftige carrière opzitten. Met onder andere deelname aan de Formule 1 in 2009 en van 2012 tot en met 2020. In 2021 ging de coureur aan de slag in de IndyCar en in 2024 is IMSA aan de beurt.