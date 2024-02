Subtiele verbeteringen voor de BMW G87 M2

Maak de G87 BMW M2 net even wat lekkerder met goodies van 3D Design.

Ik hoop dat je inmiddels gewend bent geraakt aan het uiterlijk van de G87 BMW M2. Zo niet, evengoede vrienden. Sterker nog, ik hoop dat je de oude eigenlijk mooier vindt want dat is weer goed voor de restwaarde van de mijne. Met een aantal subtiele aanpassingen is de G87 BMW M2 wel te verfraaien, bewijst 3D Design.

Deze bekende tuner uit Japan is niet all out gegaan. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om een aantal subtiele wijzigingen door te voeren. Als je snel kijkt zou je misschien niet eens opvallen dat deze M2 een aantal modificaties is ondergaan. Dat is wel het geval. In het verleden heeft 3D Design al bewezen hoe ze de M2 moeten aanpakken, dat deden ze destijds met de F87.

G87 BMW M2 3D Design

De aanpassingen zijn als volgt. Een nieuwe front flip, zijskirts, een andere diffuser en een kleine spoiler op de kofferklep. De ophanging is daarnaast 20 mm verlaagd voor een goede stance. Alle mods zijn gemaakt van echt carbon fiber. Geen rotzooi.

Kers op de kersenvlaai is een nieuw setje wielen. Dat moet dan weer je smaak zijn ten opzichte van de originele exemplaren. Het geeft de M2 in elk geval een ander smoelwerk.

Mocht je deze tuning een beetje vinden tegenvallen dan vraagt 3D Design je geduld te hebben. De Japanners hebben nu eerst een subtiel pakketje op de markt gebracht. De tuner heeft bijvoorbeeld een flinke vleugel in ontwikkeling, wat de M2 veel meer uitgesproken gaat maken. Deze is nog niet klaar om op de markt gebracht te worden, je zult moeten wachten.

Of je shopt bij een ander. Want qua tuning is 3D Design zeker niet de enige met goodies voor de G87 BMW M2. Je kunt inmiddels bij tal van partijen aankloppen als je zoekt naar modificaties.