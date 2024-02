Tesla Cybertruck sneller krijgen? Sla de wachtrij over!

Tesla komt met een slimme aanpak, bekend van pretparken, voor de Cybertruck met Skip The Line.

In de rij staan. Of het nu voor je koffie is bij de lokale barista, of voor de achtbaan in een pretpark. Het is vervelend en je doet er niks aan. Nou ja, in sommige gevallen wel. Pretparken hebben zoiets genaamd Skip The Line. Met een duurdere ticket krijg je toegang tot een aparte lijn en mag je al het gepeupel passeren. Tesla komt nu met hetzelfde principe voor de Cybertruck.

Een order plaatsen voor de elektrische roestbak betekent maandenlang wachten op levering. Met jou, duizenden anderen. Een lange digitale wachtrij. Je kunt die rij overslaan. Tesla introduceert namelijk een Skip The Line voor de Cybertruck.

Cybertruck Skip The Line

Het is niet te koop met geld: de Skip The Line is verkrijgbaar in ruil voor 30.000 referral credits. Dit zijn credits die je krijgt als je een vriend, vriendin, familielid of kennis een Tesla aansmeert. Als deze persoon een Tesla koopt met jouw code krijg jij daar credits voor als dank.

Kortom, Cybertruck gegadigden moeten nu hun vrienden en familie lastigvallen om een Tesla te kopen zodat ze een Skip The Line ticket kunnen bemachtigen. Zo gek zal het niet lopen, maar je weet nooit.

Op het Cybertruck Owners Club kwam het onderwerp als eerste ter sprake. Tesla-klanten zijn niet al te blij met de ontwikkelingen. Ze moeten al lang wachten op hun Cybertruck, dat er dan een mogelijkheid bestaat om voor te dringen in de rij is niet tof. Ze zijn bang dat diegenen zonder zo’n ticket nog langer moeten wachten op hun auto.

De vraag is of je zo’n Cybertruck wel als eerste wil hebben. Sinds de lancering van de elektrische auto in de Verenigde Staten rekent het klachten. De auto zou onder andere roesten en de actieradius zou tegenvallen. Zoals wel vaker met nieuwe auto’s is het beter om te wachten op een volgende versie zodat de kinderziektes eruit zijn gehaald. Er is echter een grote groep die waarde hecht aan het zijn van een early adopter: nu een Cybertruck is toch een gevoelig status dingetje. Zeker in de U S of A.