Lamborghini bulkt van de poen en heeft Audi R8 niet meer nodig

De schoorsteen rookt lekker bij Lamborghini en daarom gaan ze zelf een motor ontwikkelen voor de Huracán-opvolger.

Een auto ontwikkelen kost veel geld. En een auto ontwikkelen met een eigen motor nog meer. Tel hierbij op dat sportwagens niet voor iedereen zijn weggelegd en het prijskaartje loopt nog meer op. Daarom rijden veel sportwagens rond met motoren van andere merken. Zo ook bij Lamborghini, waar sinds de Gallardo en de Huracán de basis wordt gedeeld met de Audi R8. Daar komt spoedig een einde aan.

Lamborghini motor

Het Italiaanse merk heeft bij monde van Francesco Scardaoni (belangrijke chef bij het merk) aangegeven dat de nieuwe baby Lambo er in 2024 zal zijn. En wel met een compleet eigen ontwikkelde motor, lezen we bij Drive. Dat levert meer vrijheid op en ze hoeven geen compromissen meer te sluiten. Je zou dus kunnen zeggen dat het weer een echte Lamborghini kan worden. Bovendien moeten ze wel, want Audi is gestopt met de R8.

Daarnaast gaat het financieel lekker bij Lamborghini. Het zijn winstgevende jaren en dat komt met name door de Urus. Lekker praktische bak en elk zichzelf respecterende YouTuber moet het gevaarte voor de deur hebben staan.

Voor sommige die-hard fans is de Urus een doodzonde, maar je kan het ook zien als een noodzakelijk kwaad. Het bedrijf had in 2022 een omzet van 2,38 miljard euro met een winst van 614 miljoen euro. Er werden 9.233 auto’s verkocht, waarvan er 5.367 Urussen. Dat zijn geen misselijke cijfers.

Vrijheid blijheid

Audi heeft in elk geval geen mechanische verwante R8 in de agenda staan, dus heeft Lamborghini de vrijheid om de Huracán-vervanging zelf te ontwikkelen. Een op maat gemaakt product dus, zoals het hoort. Er komt tevens een nieuw platform aan, dat speciaal voor deze auto gemaakt is. Een kanttekening is dat het bedrijf wel zegt dat het niet direct alle samenwerking uitsluit. Misschien dat het hier en daar nog wel wat shopt.

Verdere details zijn nog niet bekend. Het zal wel een hybride auto worden, ook de Italianen moeten namelijk voldoen aan de emissienormen. Vermoedelijk lepelen ze er een twin-turbo V8 in met hybride techniek. Maar nu ze meer vrijheid hebben zal het wel een auto worden met de nodige emotie. Doen, zeggen wij!