Maatregelen om Chinese controle over F1 banden Pirelli te voorkomen

De Italiaanse regering heeft een stokje gestoken voor Chinese plannen om de controle bij Pirelli over te nemen.

De Chinezen nemen alles over! De snackbars, de Chinese afhaaltoko’s, de smartphone’s en ga zo maar door. We zien ook steeds meer Chinese auto’s op de weg, denk aan Lynk & Co’s en BYD’s. Of dat een slechte ontwikkeling is, dat laat ik in het midden. Feit is dat het land wel steeds meer invloed heeft, ook in de Formule 1.

Chinese controle over Pirelli

De Italianen hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat een Chinees staatsbedrijf Pirelli overneemt. Daarover berichten diverse media, waaronder BBC. Dat zou ook gevolgen hebben voor de F1, omdat het merk de bandenleverancier is. De overheid uit het zonnige land neemt deze ingrijpende maatregel om de onafhankelijkheid van Pirelli te garanderen.

We hebben het hier over het Chinese bedrijf Sinochem. Inderdaad, daar heb je nog nooit van gehoord. Het bedrijf heeft nu al een belang van 37% in de bandenmaker uit Milaan. Dat heb je met open markten hé. In 2015 werd Pirelli namelijk verkocht voor een goede 7 miljard euro.

Verkocht

Het bedrijf kwam destijds in handen van een groep investeerders. Daar zaten ook wat Chinese bedrijven tussen, namelijk ChemChina, Silk Road en Camfin. Dat eerst genoemde bedrijf is nu omgedoopt en samengevoegd met Sinochem.

Italië maakt zich al langer zorgen over invloeden van buitenaf. Daarom heeft de regering al eerder regels gemaakt om Italiaanse bedrijven te beschermen als zij als strategisch belang worden gezien. Pirelli wordt klaarblijkelijk zo gezien en de Chinezen kunnen nu geen meerderheidsbelang hebben.

Maar ja, een open markt is een open markt. Degene met het meeste geld kan dan bedrijven kopen, zo werkt kapitalisme. Maar, en dit is wel belangrijk, dan moet de markt ook ‘eerlijk’ zijn. Je kan namelijk niet opboksen tegen staatsbedrijven die zowat zelf geld kunnen printen. Goede zet dus van Italië?