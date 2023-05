Lamborghini Huracán kopen, dat kan écht niet meer

Dat een Lamborghini Huracán met V10 écht niet meer kan, dat heeft bekende redenen. Het heeft nu ook één hele praktische reden.

Lamborghini heeft het lastig. Tenminste, op papier is de business case van een supercarmaker lastig in deze barre tijden van milieuvriendelijk zijn. De oplossing is het vervangen van zowel de Aventador als Huracán met hybrides. De Revuelto heeft de Aventador al afgelost en vrij binnenkort komt er ook een Huracán-vervanger.

Einde Huracán

Dat de Huracán ten einde is, dat wisten we al. De standaard coupé kon je al een tijdje niet meer kopen, maar er kwamen wat speciale modellen voor het einde. De Tecnica en de Sterrato, welteverstaan. Een soort laatste adem voor de Huracán, voordat de hybride het overneemt. En als die Tecnica en Sterrato uitverkocht zijn, dan is het klaar. Maar die staan voor volgend jaar op de planning en dus heb je nog even de tijd, toch?

Uitverkocht

Nou, nee. In de presentatie van de eerste verkoopcijfers van 2023 laat Lamborghini weten dat de Huracán uitverkocht is. De orderboeken lopen overvol met laatste geïnteresseerden voor de Tecnica en Sterrato. Daardoor zijn de boeken dichtgeklapt. En daarmee kun je officieel geen Huracán meer bestellen. Never nooit meer. Da’s wel even een flinke.

De laatste edities van de Tecnica kregen nog een speciale editie om 60 jaar Lamborghini te vieren, maar dat lijkt nu ook echt de laatste te zijn. Er gaan geluiden dat er nog een absolute uitzwaaiversie van de Tecnica of Sterrato (of beide) komt. Wij betwijfelen echter of Lamborghini nog nieuwe Huracáns gaat aankondigen, want ze hebben er al voldoende laten zien.

Het einde is dus ook hier voor de Lamborghini Huracán en daarmee voor de atmosferische V10 zonder hybride-aandrijving. Er worden nog exemplaren uitgeleverd, maar bestellen gaat niet meer.

