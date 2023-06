De Golf Country is terug, nu met 300 pk

Een Golf Country met 300 pk. Dat klinkt niet verkeerd.

Sommige auto’s zijn hun tijd ver vooruit. De Volkswagen Golf Country is zo’n geval. Een relatief modale C-segment hatchback, maar dan met vierwielaandrijving, grote rijhoogte en een stoerder uiterlijk. Het was zeker geen marketing-uitverkoop-speciaaltje. De auto heeft echt een effectief AWD-systeem en serieuze hardware. Dermate serieus dat de auto bij Steyr-Puch in Oostenrijk werd gebouwd.

Tegenwoordig is er geen Golf Country, maar zijn er voldoende crossovers in het C-segment van Volkswagen. De T-Roc en Tiguan bijvoorbeeld. En ondanks dat je die kan krijgen met 4Motion-vierwielaandrijving, zijn dat niet echt wat je noemt ruige wagens voor elk terrein.

Gelukkig komt de Golf Country weer terug! Nee, het is niet Volkswagen zelf dat met de auto op de proppen komt, maar het Duitse Delta4x4. De offroadspecialisten uit Pfaffenhofen an der Glonn (mooi plaatsje!) zijn bezig met een project dat ons het meeste doet denken aan de Volkswagen Golf Country van weleer. Ditmaal is ‘ie misschien zelfs leuker.

Golf Country 2.0

De basis is namelijk de enige vierwielaangedreven Golf, de Golf R! En waar de meeste eigenaren deze auto nog verder verlagen en voorzien van grotere velgen, doet Delta4x4 het precies andersom. De Golf R is namelijk met 80 millimeter verhoogd middels een liftkit. De velgen zijn ‘slechts’ 18 inch groot en voorzien van speciale offroad banden.

Voor de ruigere looks is er geen bullbar, maar wel vijf verstralers van PIAA. Op het dak is er een roofrack met ruimte voor alle items die je nodig hebt om plezier te hebben in het terrein, zoals een jerrycan en een reservewiel.

Minimaal 25 stuks

Om de wielen te huisvesten, zijn er grotere zijschermen. Aan de voorkant valt het niet direct op, de beste indicatie is bij de knipperlichten aan de zijkant. Daar zie je hoeveel breder de Golf Country-hommage van Delta4x4 is. Aan de achterzijde zie je het bij de deuren direct, het scheelt zo een paar centimeter.

Interesse? Ja, natuurlijk! Zoals je ziet zijn de afbeeldingen renders en nog geen foto’s. Delta4x4 is van plan deze kit te gaan maken. Ze zijn nu op zoek naar klanten. Als er meer dan 25 mensen zijn die zo’n kit willen hebben, start Delta4x4 de ontwikkeling van de Golf Country anno 2023. Het is geen goedkoop grapje, want je moet 35 mille betalen. Oh, en een Golf R meenemen.

