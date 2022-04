Deze Lamborghini Diablo heeft een betrouwbare zescilinder

Wanneer het echte werk te duur is, kun je altijd voor een dubbeltje op de eerste rang gaan zitten. Tenminste, in theorie, want deze Lamborghini Diablo die stiekem een Honda NSX is, is nog steeds prijzig.

Lamborghini doet hun best om voor elke generatie petrolhead-in-de-dop een heerlijke twaalfcilinder supercar te hebben. Een auto die op elke poster verschijnt en een heerlijke droomauto wordt. Die droomauto bezitten is dan een tweede. Voor een Lamborghini moet je aardig wat duiten neerleggen.

Lamborghini voor weinig

Dat terwijl vooral het uiterlijk droommateriaal is. Qua betrouwbaarheid zijn Italiaanse supercars niet het beste wat je kunt hebben. Eigenlijk is de occasion van vandaag daarmee een droomscenario. We moeten het namelijk even hebben over deze Lamborghini Diablo GT uit 1999. Wellicht wel de meest betrouwbare Lamborghini Diablo aller tijden, maar je moet het wel doen met een paar elementen die niet van Lamborghini afkomstig zijn.

Replica

En nee, dan hebben we het niet over de wielen van deze Lamborghini Diablo. We hebben het dan over de hele basis. Onder de bloedmooie carrosserie van de heldenauto van Lamborghini schuilt namelijk een staaltje betrouwbare Japanse techniek. Deze Lamborghini Diablo is gebaseerd op een Honda NSX uit 1991. En ja, de motor van die auto is nog steeds het aggregaat van de Lamborghini Diablo occasion, samen met de originele handgeschakelde vijfbak. Er wordt niks gezegd over aanpassingen en dergelijken, dus verwacht een drie liter grote V6 met ongeveer 270 pk achterin. Da’s een stuk minder dan de Diablo, ook al kon de NSX prima meekomen met sportieve auto’s des tijds.

Lamborghini Diablo NSX

De ombouw is professioneel gedaan door een replicabouwer in de VS. Het is dezelfde man die verantwoordelijk is voor de ‘Vaydor’, een Infiniti G35 met een flink verbouwde koets die gebruikt werd als auto voor Joker in Suicide Squad. Die ombouw werd een paar jaar geleden gespot door Amerikaanse baseball-speler Jose Canseco. Hij wilde graag een NSX die eruit ziet als een Lamborghini Diablo. Dat kon gedaan worden, maar werd geen goedkoop verhaal. Voordeel daaraan is dat geld geen probleem is voor Canseco en de ombouw dan ook zeer goed uitgevoerd kan worden. Zeg nou zelf, er lijkt weinig mis te zijn met deze Diablo.

Te koop

Je raadt het al: deze Lamborghini Diablo die stiekem een Honda NSX is, staat te koop. Het enige dat de basis verraadt is het interieur (waar wel wat werk is gedaan om het meer Lamborghini-esque te maken) en de motor, al is daar ook een Lamborghini-kleppendeksel toegevoegd om de V6 te verhullen.

Volgens de verkoper toont onderstaande video aan dat er met een uitlaat een bijna identiek geluid uit de V6 komt ten opzichte van de Diablo’s V12. Oordeel zelf maar.

Goed, je kunt deze Frankenstein-Diablo dus bemachtigen. Om te bewijzen dat er niet over één nacht ijs gegaan is: bijna alle badges, Lamborghini-verwijzingen en dergelijken komen ook echt van Lamborghini zelf. Ook heeft de huidige eigenaar de auto goed bijgehouden. Het zorgt ervoor dat er momenteel al voor meer dan 125.000 dollar op geboden wordt, direct kopen kan voor 175.000 dollar. Niet goedkoop, maar dan heb je dankzij de NSX basis wel de meest betrouwbare Lamborghini Diablo die er is. Kopen kan in de VS op eBay.